France - Islande, Lloris : "Être déterminés et appliqués"

Avant France-Islande, le capitaine était devant les journalistes pour évoquer ce match et l'ambition des Bleus de poursuivre sur leur lancée.

Cinq mois après s'être affrontés en amical à , la France et l'Islande se retrouvent pour une nouvelle opposition, mais cette fois dans un match à enjeu. À l'occasion de leur deuxième sortie en éliminatoires de l'Euro, les Tricolores se mesurent aux Nordiques, avec l'objectif d'assurer le plein de points. Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe, a insisté sur ce point lors de la conférence de presse d'avant-match. L'ancien Lyonnais ne veut pas d'un relâchement face à l'un des concurrents directs pour la qualification.

Quels enseignements à tirer du match d'octobre contre l' ?

Hugo Lloris : Le contexte est complètement différent. Sur un match amical, on a peut-être montré de la suffisance. C'est ce qui nous a couté deux buts. On a couru après derrière le score. Là, c'est un match de compétition. Là, on l'abordera avec beaucoup de sérieux et l'ambition de gagner.

Pourquoi serait-ce si différent ?

Là, c'est un match de compétition et on a l'ambition de finir premiers. Il faut éviter de prendre des points en route. En amical, on aborde les matches de façon différente. Et il y a aussi le système de rotation qui entre en ligne de compte. Demain, on a vraiment envie de bien faire les choses. Gagner et bien finir la semaine.

Après Moldavie, vous avez dit que vous avez été rassurés par le comportement. Demain, il faudra la même approche ?

Oui, pas moins. J'ai même envie de dire un peu plus. Car l'adversaire est de meilleure qualité. Dangeureux notamment sur les coups de pieds arrêtés. A nous de bien utiliser le ballon, être concentrés, appliqués et élever le niveau. Car c'est un niveau supérieur.

En quoi l'Islande peut être dangereuse ?

C'est une équipe compétitive, avant tout. Elle l'a démontré ces dernières années. Et demain, ça sera un grand défi pour eux. C'est une équipe athlétique, forte sur coups de pieds arrêtés. Mais, tout dépend de nous. Si on les laisse espérer, ils peuvent nous faire douter. Mais si on est déterminés et concentrés, ça sera difficile pour eux.

Dans ce groupe, il y a une lutte à trois qui se dessine avec l'Islande et la . Ca peut être un match décisif ?

Tous les matches sont importants, et encore plus quand on joue les confrontations directes. A nous de bien aborder ce match et faire la différence. Même si tout ne se joue pas sur cet unique match. On a l'ambition de finir premiers et d'avoir la qualification le plus vite possible.

Que pensez-vous des critiques contre Kylian Mbappé ? A-t-il trop de confiance en lui selon vous ? Vous lui donnez des conseils ?

On connait tous ses qualités, en tant que joueur. En tant qu'homme, il reste encore jeune. Mais il a aussi beaucoup de maturité. Du respect envers ses partenaires et l'institution qu'il représente. Il est très ambitieux et ne le cache pas. Il a toujours respecté les règles de vie. Il a encore de très belles choses à accomplir. On est là pour l'aider et l'accompagner.

Kingsley Coman a encore subi une blessure. Dans quel état était-il au moment de quitter le groupe ?

Forcément, il y a un peu de déception quand un coéquipier quitte le stage. C'était le cas de Lucas aussi. C'est difficile de Coman d'enchainer. On lui souhaite de bien se rétablir. Et revenir le plus vite possible.