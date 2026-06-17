Le coup d’envoi de la rencontre France – Irak sera donné le 22 juin 2026 à 22 h 00 GMT (17 h 00 EST).

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France - Irak : contexte de la rencontre

Dans la région du Mid-Atlantic, cette confrontation revêt une importance capitale pour les deux équipes du Groupe I, qui doivent s’adapter à une dynamique de groupe en pleine évolution. Après la première journée, les enjeux au Philadelphia Stadium ont considérablement augmenté. Les Bleus abordent l’affrontement avec confiance, eux qui ont élevé leur niveau de jeu pour dominer le Sénégal 3-1 à New York. De leur côté, les Irakiens, sous pression après leur lourde défaite 4-1 contre la Norvège d’Erling Haaland à Boston, doivent réagir. Les deux staffs savent que la gestion mentale et la récupération physique après ces débuts intenses conditionneront leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur Didier Deschamps entend capitaliser sur une seconde période maîtrisée et s’appuyer sur son attaque étoilée, emmenée par un Kylian Mbappé recordman et un Michael Olise décisif sur les ailes. Les doubles champions du monde disposent d’un moteur créatif redoutable, capable de dominer la possession et de percer les blocs défensifs. Face à eux, l’équipe d’Irak, emmenée par le sélectionneur australien Graham Arnold, tentera de rebondir. Après un retour historique en Coupe du monde terni par des erreurs défensives individuelles, Arnold doit rapidement mettre en place un schéma tactique imperméable et raviver l’esprit combatif qui a porté ses joueurs durant une campagne de qualification éprouvante.

Au Philadelphia Stadium, écrin ultramoderne, le duel s’annonce comme un laboratoire tactique. L’Irak, qui ne peut se permettre ni faille structurelle ni passivité dans l’axe, devra privilégier une communication rigoureuse au milieu de terrain et un marquage impitoyable. Les Bleus voient dans cette rencontre l’occasion idéale de consolider leur première place et de valider dès maintenant leur billet pour les seizièmes de finale. De leur côté, les Lions de Mésopotamie aborderont la partie avec l’intention de perturber les favoris, d’exploiter la vitesse d’Aymen Hussein en contres et de bouleverser la hiérarchie du groupe.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 1^(re) journée ?

France 3-1 Sénégal

L'équipe de Didier Deschamps a élevé son niveau de jeu en seconde période pour battre 3-1 une sélection sénégalaise toujours menaçante au New York New Jersey Stadium. Dominateurs mais patients durant une première heure prudente, les Bleus, emmenés par leurs nombreux cadres, ont finalement forcé la décision à la 66e minute par leur capitaine Kylian Mbappé, auteur de l'ouverture du score. Les Bleus ont doublé la mise à la 82e minute par une frappe maîtrisée du remplaçant Bradley Barcola. Si le Sénégal a réduit le score dans le temps additionnel par Ibrahim Mbaye, Mbappé a immédiatement répondu en inscrivant son deuxième but de la soirée (96e), offrant ainsi la victoire et un début de campagne parfait.

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Irak 1-4 Norvège

Les hommes de Graham Arnold ont subi une défaite cuisante (4-1) face à une équipe norvégienne redoutable à Boston, même s’ils ont tout de même réussi à se forger une lueur d’espoir historique. Les Lions de Mésopotamie ont subi la supériorité physique et tactique des Européens dès l’entame, concédant logiquement l’ouverture du score sur une frappe d’Erling Haaland à la 29e minute. Mais les Irakiens ont montré un bel esprit de corps et ont temporairement rétabli l’équilibre à la 39e minute, l’avant-centre Aymen Hussein reprenant un centre précis d’Amir Al-Ammari pour égaliser d’une tête puissante. Mais une passe en retrait mal ajustée profita à Haaland, qui redonna l’avantage aux siens juste avant la mi-temps. En fin de match, la fatigue défensive irakienne se fit sentir : Leo Østigård testa les réflexes du gardien d’une tête puissante, puis un csc (contre son camp) en toute fin de match (96^e) scella le score et confirma les difficultés des Lions de Mésopotamie pour leur entrée dans le Groupe I.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais apporter ?

France (Didier Deschamps) : accélérer la transition au milieu de terrain et renforcer le soutien offensif sur les ailes.

Didier Deschamps n’a pas besoin de remanier outre mesure une formule qui a finalement permis de s’imposer confortablement 3-1 face au Sénégal à New York. La souplesse tactique dont l’équipe a fait preuve en seconde période, associée à l’efficacité redoutable de Kylian Mbappé et Bradley Barcola, a prouvé que les doubles champions du monde peuvent dominer leurs adversaires dès qu’ils trouvent leur rythme.

Toutefois, pour le deuxième acte, un départ plus fulgurant s’impose afin de ne pas laisser à l’adversaire le loisir de prendre confiance. En première période face aux Lions, les Bleus ont parfois manqué de vivacité dans la possession, se heurtant à un bloc compact. Le principal ajustement de Deschamps doit porter sur son « moteur » : il doit veiller à ce que sa ligne de milieu de terrain fasse progresser le ballon avec une vitesse verticale bien supérieure afin de déstabiliser les lignes irakiennes avant qu’elles ne puissent s’organiser. Lorsque la France monte, elle doit apporter immédiatement un soutien sur les ailes pour créer des surnombres isolants. Plutôt que de laisser ses attaquants se retrouver bloqués dans les zones centrales, les arrières latéraux doivent se projeter agressivement pour étirer le terrain, afin de déstabiliser la défense irakienne et de créer des espaces précieux que Mbappé pourra exploiter.

Irak (Graham Arnold) : Consolidation du bloc bas et structure défensive de repos

Graham Arnold n’a pas besoin d’abandonner l’esprit combatif que son équipe a parfois montré face à la Norvège à Boston. La menace aérienne et le jeu de pivot de l’avant-centre Aymen Hussein, associés aux passes millimétrées d’Amir Al-Ammari, ont démontré que les Lions de Mésopotamie possèdent les outils pour punir leurs adversaires en contre-attaque.

Cependant, Arnold doit impérativement corriger les défaillances défensives qui ont coûté cher à son équipe lors du premier match. Face à la Norvège, son arrière-garde a souffert d’erreurs individuelles et d’un manque de solidité dans les transitions défensives, offrant des espaces que la ligne d’attaque adverse a exploités sans pitié. Face à une équipe de France conçue pour punir instantanément la moindre perte de balle ou faille défensive, toute erreur de relance ou gestion approximative de la ligne arrière pourrait s’avérer fatale. Le principal ajustement d’Arnold doit donc porter sur la structure défensive et le bouclier au milieu de terrain : le bloc central doit rester extrêmement compact, communiquer sans faille et s’appuyer sur un regroupement profond pour neutraliser les ballons dans les demi-espaces avant que les Bleus ne puissent lancer leurs ailiers de classe mondiale.

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Quelles sont les dernières nouvelles concernant les deux équipes à la veille de la deuxième journée ?

Nouvelles de l’équipe de France

Didier Deschamps doit avant tout préserver la concentration mentale de son groupe tout en dosant la charge de travail de ses cadres. Bonne nouvelle : les Bleus ont quitté le terrain après leur victoire 3-1 face au Sénégal avec un effectif intact, offrant au sélectionneur un luxe de choix à chaque poste.

Le capitaine Kylian Mbappé, auteur d’un doublé décisif lors de la première journée, est assuré d’une place dans le onze et se rapproche à deux buts du record historique de l’équipe de France. Le principal casse-tête de Deschamps réside dans la manière d’équilibrer son attaque de feu. Après avoir vu l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola entrer en jeu pour marquer un but décisif en fin de match contre le Sénégal, la pression est forte pour qu’il soit titularisé sur l’aile. Cela pourrait apporter une énergie offensive immédiate aux côtés de Michael Olise, du Bayern Munich, tout en permettant aux milieux défensifs comme Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot de se reposer ou de gérer leur temps de jeu avant les phases à élimination directe.

Nouvelles de l’équipe d’Irak

De son côté, Graham Arnold doit résoudre une équation tactique et mentale bien plus complexe en vue d’affronter les poids lourds du groupe I. Les Lions de Mésopotamie sont critiqués pour leur fin de match défensive laborieuse et les erreurs individuelles qui leur ont coûté la rencontre 4-1 contre la Norvège lors de l’acte inaugural.

Sur le plan défensif, il réclamera davantage de cohésion de la part de sa charnière centrale, Zaid Tahseen et Ali Hashim, pour colmater les brèches et contenir l’explosivité de Kylian Mbappé. Les arrières latéraux Hussein Ali et Merchas Doski seront soumis à un test défensif intense face aux ailiers fulgurants tricolores. Dans les cages, le gardien vétéran Jalal Hasan espère une meilleure protection de sa défense après un premier match laborieux.

Le point d’ancrage du système irakien reste l’imposant attaquant Aymen Hussein, auteur d’un égaliseur retentissant en première période contre les Norvégiens lors du match d’ouverture. Il animera le front de l’attaque aux côtés d’Ali Al-Hamadi, tandis que les milieux créatifs, à l’image d’Amir Al-Ammari, passeur décisif lors de la première journée, et les ailiers redoutables comme Ali Jasim et Ibrahim Bayesh devront assurer la maîtrise du ballon afin de soulager une défense qui s’attend à être sous pression.

France - Irak : les duels à ne pas manquer

Kylian Mbappé vs Zaid Tahseen

Après avoir bouleversé le rythme du match d’ouverture et réécrit l’histoire en inscrivant un brillant doublé en seconde période contre le Sénégal, Kylian Mbappé demeure la référence redoutable de l’attaque de Didier Deschamps. Même si les Bleus ont dû faire preuve de patience durant une première heure prudente et lente à New York, un Mbappé libéré offre à la France la vitesse verticale et la précision d’exécution capables de fissurer les blocs défensifs. Évoluant dans ses couloirs offensifs dévastateurs, il cherchera à se faufiler dans les intervalles, à fixer les défenseurs et à punir la moindre erreur de placement.

Le défenseur central Zaid Tahseen, chargé de le contenir, va subir un test monumental en matière de discipline défensive. La défense irakienne a souffert face aux déplacements de haut niveau et à la pression directe lors de sa défaite 4-1 contre la Norvège, en raison d’erreurs coûteuses et d’une fatigue défensive en fin de match. Tahseen devra rester concentré et communiquer sans faille dans l’axe. Il ne pourra se permettre ni perte de balle bête ni décalage hors de position provoqué par les feintes de course de Mbappé, sous peine d’exposer les espaces centraux que les coéquipiers de l’attaquant français exploitent avec une redoutable précision.

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Michael Olise contre Merchas Doski

Déjà décisif lors de la première journée, Michael Olise a parfaitement animé le jeu français, déjouant le bloc bas du Sénégal d’une passe décisive millimétrée pour lancer Mbappé vers l’ouverture du score. Face à l’Irak, son principal défi consistera à contourner le pressing initial au milieu de terrain puis à lancer des transitions rapides depuis les demi-espaces. Si Olise parvient à se retourner et à fixer les défenseurs dans le dernier tiers, sa palette de passes affûtée et ses déplacements millimétrés risquent de déséquilibrer constamment le bloc adverse.

L’arrière gauche irakien Merchas Doski aura pour mission de couper ce rythme créatif. Bien que l’Irak ait montré une grande combativité pour revenir au score en première période contre la Norvège, il a souvent été acculé dans son camp en seconde mi-temps en raison d’un manque de couverture sur les ailes. Doski devra gérer son placement défensif avec une extrême prudence, en trouvant le juste équilibre entre son envie de soutenir les contre-attaques sur les ailes et la nécessité absolue de suivre les angles de coup de pied d’Olise lorsqu’il coupe vers l’intérieur. Il sera essentiel de fermer ces lignes de passe dès le début pour empêcher les Bleus de consolider complètement leur possession et d’étouffer le milieu de terrain irakien.

Quelles sont les options dans le groupe I ?

Après la première journée, le Groupe I affiche déjà un classement net : la Norvège mène avec trois points et une différence de buts de +3 grâce à sa victoire 4-1 sur l’Irak, tandis que la France suit de près avec le même total de points et un goal average de +2 après son 3-1 face au Sénégal. La rencontre de la deuxième journée, programmée au Philadelphia Stadium, s’annonce donc comme un tournant mathématique majeur pour les espoirs de qualification avant la dernière levée.

Si les Bleus l’emportent

Une victoire de l’équipe de Didier Deschamps propulserait les Bleus à six points, leur assurant d’ores et déjà leur place en seizièmes de finale ou les plaçant à deux doigts de la qualification, selon le résultat du match Norvège-Sénégal disputé en parallèle. Si la Norvège évite simultanément la défaite face au Sénégal, la France serait mathématiquement assurée de terminer parmi les deux premiers avec un match d’avance. Ils pourraient ainsi préserver leurs titulaires lors de la dernière journée contre la Norvège, tout en condamnant l’Irak à zéro point et en l’obligeant à battre largement le Sénégal pour entretenir un mince espoir de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Si l’Irak s’impose,

En cas de succès inattendu des hommes de Graham Arnold, la course à la qualification dans le groupe I serait totalement relancée. Avec trois unités au compteur, les Lions de Mésopotamie revendraient immédiatement dans la course et rejoindraient la France à la deuxième place, relançant totalement l’option d’une qualification directe pour les huitièmes de finale. Dans ce cas, les Bleus resteraient bloqués à trois points et, en fonction de l’évolution de leur différence de buts, devraient affronter la Norvège lors de la dernière journée dans un match décisif à haute pression – voire incontournable – transformant une campagne de groupe censée être sereine en une véritable bataille.

En cas de partage

Un partage des points en Pennsylvanie permettrait à la France de conserver confortablement ses quatre unités et de poursuivre sereinement sa route vers une qualification assurée. Pour l’Irak, ce précieux premier point mettrait fin à sa série de défaites tout en réduisant sa marge de manœuvre avant la dernière journée. Dans ce scénario, les Bleus aborderaient leur affrontement avec la Norvège en sachant qu’un match nul leur assurerait très probablement l’une des deux premières places, tandis que les Lions de Mésopotamie devraient impérativement battre le Sénégal lors de l’ultime rencontre pour rester en course.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur français Didier Deschamps n’a pas encore dévoilé de composition probable, et aucun souci de blessure ou de suspension n’est signalé. De nouvelles informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Même situation côté irakien : Graham Arnold garde aussi son onze sous le coude et ne signale pour l’instant ni blessure ni suspension. Plus de précisions seront communiquées ultérieurement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La France a remporté quatre de ses cinq derniers matchs. Sa seule défaite a été concédée face à la Côte d’Ivoire (2-1) en match amical le 4 juin. Les Bleus ont conclu leur série par une victoire 3-1 contre l’Irlande du Nord le 8 juin, après avoir déjà dominé la Colombie (3-1) et le Brésil (2-1) en mars. Au total, ils ont inscrit neuf buts et en ont encaissé quatre.

Les performances récentes de l’Irak sont plus mitigées : deux succès, deux revers et un nul en cinq sorties. La sélection a conclu sa préparation par une défaite 2-0 face au Venezuela le 10 juin, résultat qui a terni son élan avant la compétition. Auparavant, elle avait fait match nul 1-1 contre l’Espagne le 4 juin et battu Andorre 1-0 en match amical le 29 mai. Plus tôt dans cette série, l’Irak s’était imposé 2-1 face à la Bolivie en match de qualification interconfédérale pour la Coupe du monde.

Bilan des confrontations directes

Aucun affrontement passé entre la France et l’Irak n’est recensé dans les bases de données disponibles ; les statistiques des confrontations directes ne sont donc pas disponibles pour cette rencontre.

Classement



