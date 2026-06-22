France-Irak : des orages et des éclairs menacent la rencontre. Que prévoit le règlement de la Coupe du monde et quels sont les précédents sur le sol américain ?

À la veille de larencontre France-Irak, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, la météo retient l’attention. Philadelphie est en alerte : des orages sontattendus aux abords du stade et pourraient transformer ce match en un long marathon ponctué d’interruptions, d’attentes et de reports. Le coup d’envoi est prévu à 17 heures, heure locale (23 heures en Italie), et les prévisions météorologiques annoncent des pluies généralisées ainsi que d’éventuels orages au cours de la journée, un scénario qui place organisateurs, équipes et supporters en état d’alerte.





Selon leprotocole de la FIFA, calqué sur les recommandations météorologiques locales, le match doit être interrompu dès qu’un éclair est détecté dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour du stade. Dès la détection d’un éclair, l’arbitre interrompt la rencontre, les joueurs regagnent les vestiaires et le public est invité à se mettre à l’abri. Un compte à rebours de 30 minutes est alors déclenché : si aucun autre phénomène n’est enregistré durant ce laps de temps, la partie peut reprendre ; sinon, la séquence de sécurité recommence à zéro.







