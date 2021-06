France - Hongrie, Lloris : "Ne pas se voir trop beaux"

Hugo Lloris a rappelé ses coéquipiers à l’ordre après la victoire contre l’Allemagne. Rien n’est encore acquis.

Capitaine Lloris au rapport. Pour sa 103eme sélection avec le brassard autour du bras, le gardien de l’équipe de France a parfaitement joué son rôle en conférence de presse.

Encensés pour leur prestation inaugurale contre l’Allemagne mardi soir, les Bleus ont l’occasion de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 dès samedi.

Face aux louanges, Lloris a préféré ramener tout le monde sur terre. Le match contre l’Allemagne n’est pas synonyme de titre final, bien au contraire.

"Il ne faut pas non plus se voir trop beaux, a prévenu le capitaine à la veille du match contre la Hongrie. (…) Ce n'était qu'un premier match. Samedi on aura plus le ballon et il faudra gérer les temps faibles. La force de cette équipe, c'est son esprit de compétiteur. Sur le terrain, on a envie de gagner ensemble quel que soit l’adversaire."

Samedi, en plus des onze Hongrois présents sur la pelouse, la France sera en terres hostiles. Beaucoup plus souple sur les contraintes liées au Covid-19, la Hongrie est le seul pays de cet Euro à pouvoir compter sur un stade plein.

Ce sont donc 66 000 personnes qui prendront place dans l’enceinte de Budapest. Un retour à la normalité qui a ses inconvénients mais dont ne va pas se plaindre le Niçois, après plus d’un an à huis clos.

"Je pense que demain ce sera plus compliqué pour communiquer sur le terrain. Ce sera difficile de communiquer en sautant les lignes. Ce sont des paramètres qui changent mais on est très heureux de revenir aux bases de notre sport. On va vivre des émotions et les partager avec les supporters présents."

Considérée comme le favori n°1 avant même le début du tournoi, la France a un statut à assumer. Les Bleus l’ont en partie fait contre l’Allemagne avec une solidité défensive à toute épreuve. Samedi, ce seront aux attaquants de se mettre en évidence mais Hugo Lloris estime que toute réussite offensive passe avant tout par la défense.

Les hommes de Didier Deschamps en sont désormais à 13 matches sans encaisser le moindre but sur coups de pied arrêtés. Face à la taille hongroise, ils aimeraient bien poursuivre l’invincibilité afin d’éviter de trop se reposer sur le trio Benzema - Griezmann - Mbappé.

"Les coups de pied arrêtés, on les travaille mais cela dépend aussi de la concentration, de la manière dont on défend collectivement. C'est très important dans le football moderne. Plus les niveaux se rapprochent et plus cela peut faire la différence. Cela avait été le cas en 2018 et cela le sera sûrement pendant l’Euro."