France - Hongrie, Deschamps : "Griezmann a un don de soi remarquable"

A la veille du match contre la Hongrie, Deschamps a fait l’éloge d’Antoine Griezmann et rappeler l’importance de ce match pour une qualification.

Samedi après-midi, l’équipe de France va faire un bond dans le passé ou plutôt dans le futur. Après un an sans le moindre supporter et un premier match de l’Euro 2020 avec 16 000 fans à Munich, les hommes de Didier Deschamps vont regoûter aux joies d’un stade plein. A Budapest, 66 000 spectateurs sont attendus dans la fournaise que ce serait le stade Puskas à 15h.

"L'appui du stade plein est un avantage pour l'équipe hongroise, a avoué Deschamps en conférence de presse. Cela les a aidé face au Portugal pendant de longues minutes. La Hongrie c'est une équipe combative et bien organisée."

"Le premier match de poule est important mais jamais décisif. L'avantage d'avoir cette victoire peut nous permettre d'être qualifié après deux matchs si on obtient le même résultat samedi. C'est notre premier objectif."

Vainqueurs de l’Allemagne lors du premier match, les Bleus ont fait preuve d’une solidité incroyable à Munich et ont impressionné par leur force collective. Samedi, ils ont l’occasion de valider leur ticket pour les huitièmes de finale et de faire un peu plus peur à l’Europe entière. Face à l’organisation hongroise, Deschamps pourra compter sur toutes ses forces vives. Touché contre la Maanschaft, Benjamin Pavard sera bien là.

"Je confirme que Lucas a eu un petit souci pendant la préparation et cela a été bien géré. Benjamin Pavard a eu ce choc mais qui n'a pas eu de conséquences. Il n'y a pas de souci sur la fraîcheur et la disponibilité de ces joueurs."

Didier Deschamps n’a pas voulu donner d’indices concernant la formation qui débutera mais il y a fort à parier que le onze sera le même que mardi. Avec le trio Griezmann - Benzema - Mbappé de nouveau aux commandes de l’animation offensive française. Le sélectionneur n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à l’attaquant du Barça, qui va jouer son 50eme match de suite avec les Bleus.

"Il fait partie des leaders techniques capables d'apporter par ses déplacements. C'est un joueur offensif et créatif. Il a un don de soi remarquable et fait beaucoup, parfois trop, d'efforts défensifs. C'est naturel pour lui et c'est important pour l'équilibre et le collectif. Cela ne l'empêche pas d'avoir de l'influence et de l'efficacité offensive."

Mardi, les Bleus n’ont pas réussi à trouver la faille hormis le csc d’Hummels. Au trio d’attaque de rectifier le tir contre la Hongrie et d'ouvrir la porte des 8emes à la France.