France, Girard : "Le groupe est en grande partie acquis"

L'entraîneur du Paris FC, ancien adjoint chez les Bleus, a livré son regard sur l'importance de ce dernier rassemblement avant l'Euro.

L'équipe de France s'est retrouvée ce lundi à Clairefontaine et va vivre une semaine et demie intense avec trois matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar au programme. Mais dans les têtes des joueurs de l'équipe de France se trouve surtout l'Euro 2020 qui aura lieu cet été. Tous les joueurs espèrent faire partie de la liste des 23 de Didier Deschamps et auront à coeur de gagner ou de sécuriser leur place durant ce rassemblement.

Ils sont 26 à avoir été appelé cette semaine, et en plus d'eux quelques joueurs en espoirs peuvent prétendre à une place pour l'Euro. Mais Didier Deschamps l'a plus ou moins confirmé, il a un noyau dur déjà en tête et seules quelques places se jouent encore. Dans une interview accordée à Le Parisien, René Girard a évoqué les spécificités de ce dernier rassemblement pour l'équipe de France, lui qui a connu une situation similaire par le passé puisqu'il était adjoint de Roger Lemerre chez les Bleus entre 1998 et 2002.

"Ce dernier stage sert à peaufiner les derniers réglages. Didier Deschamps est un garçon averti. Il a déjà en tête ce qu'il va se passer et où il veut aller, il ne tombera pas dans le panneau de la précipitation. Avec son staff, ils ont déjà effectué un travail, d'observation ou de discussion, auprès de tous les internationaux, qui n'est pas forcément visible par le grand public. L'Euro se prépare déjà depuis longtemps. Ce dernier stage peut aussi servir de piqûre de rappel", a indiqué l'ancien sélectionneur des espoirs.

"Tout est prêt"

"Le groupe est acquis en grande partie. C'est comme quand on construit une maison. Le toit, les murs sont déjà construits. Tout est prêt, il reste juste les finitions. Pour moi, l'hésitation concerne un ou deux noms. Je ne vois pas quelqu'un sortir du chapeau d'ici deux mois. Didier Deschamps ne fonctionne pas comme ça. Mais cette année, il y a un paramètre que personne ne peut maîtriser, c'est le Covid-19", a ajouté René Girard.

L'entraîneur du Paris FC estime qu'avoir des matches de qualification en mars plutôt que des matches amicaux est à double tranchant : "Il y aura forcément davantage d'engagement car il y a un enjeu au bout. Cela permet au staff de garder tout le monde sous pression et voir comment les joueurs réagissent dans un contexte musclé. Le gros risque, c'est qu'il y ait de la casse, surtout que les gars ne sont pas tous dans le même état de forme. Il faut trouver l'équilibre avec l'enjeu immédiat d'un résultat à aller chercher".

René Girard veut croire à la victoire des Bleus à l'Euro : "Cette génération peut-elle faire comme celle de 1998 avec un doublé Coupe du monde-Euro ? La qualité de cette génération pousse à l'optimisme. Je crois qu'on peut revivre la même chose. Mais pour moi, celle de 1998 avait quand même un truc en plus. La victoire à l'Euro, c'est celle de l'accomplissement dans le jeu d'une équipe en pleine maturité et avec des joueurs au sommet de leur art".