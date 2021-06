France-Galles : Benzema titulaire pour une attaque flamboyante avec Griezman et Mbappé

Pour affronter le Pays de Galles, Didier Deschamps a décidé d'aligner ses trois stars de l'attaque : Benzema, Griezmann et Mbappé.

Il est de retour ! Pour la première fois depuis le 8 octobre 2015, Karim Benzema va reporter le maillot de l'équipe de France (floqué du numéro 19). Didier Deschamps a en effet décidé de le titulariser aux côtés de Mbappé en attaque avec Griezmann juste derrière eux.

Avec cette attaque de feu, les Bleus espèrent faire trembler les filets à plusieurs reprises ce soir.

Sur le plan défensif, Deschamps a opté une charnière centrale composée de Varane et Kimpembe tanids que Pavard et Hernandez occuperont les couloirs. A la récupération, Tolisso évoluera en sentinelle tandis que Pogba et Rabiot seront des milieux relayeurs.

De son côté, le sélectionneur gallois, Rob Page, alignera une équipe bis car il ne souhaite prendre aucun risque avant l'Euro. Ainsi, Davies et Ramsey, qui reviennent de blessure ne seront pas titulaires. « Il est inutile de ofrcer. Ces joueurs ne peuvent pas jouer 90 minutes contre une équipe comme la France ? L'important, c'est d'être prêt dans dix jours pour notre premier match contre la Suisse », a confié Page avant la rencontre.

France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Tolisso – Pogba, Rabiot – Griezmann – Benzema, Mbappé.

Galles : Ward – Gunter, Rodon, Mepham, C. Roberts – Wilson, Allen, N. Williams, Morrell – James, Bale.