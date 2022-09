France : Fofana, Kamara, Ben Yedder...les grands perdants de la liste de Didier Deschamps

Le sélectionneur des Bleus a dévoilé sa dernière liste avant la Coupe du monde et elle a forcément fait quelques déçus.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste avant la fatidique liste pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'ultime répétition avant l'évènement tant attendu. Et forcément, faire partie des convoqués pour ce rassemblement de septembre, où la France vivra ses deux dernières répétitions face à l'Autriche et au Danemark avant le mondial, est de bon augure.

Kamara, Digne, Ben Yedder et Diaby ne passent pas le cut

Le sélectionneur des Bleus, qui devait faire sans plusieurs joueurs blessés comme Paul Pogba, N'Golo Kanté ou encore Théo Hernandez, a convoqué trois néophytes : Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo-Muani. Cette liste marque également les retours d'Ousmane Dembélé et d'Olivier Giroud. En revanche, il y a de nombreux joueurs qui pouvaient prétendre à faire partie de cette liste des 23 et qui en sont absents.

Et plus que jamais les absents ont tord. Au rayon des absents, il y a Boubacar Kamara qui avait été appelé au mois de juin. Son transfert à Aston Villa et ses débuts en Premier League n'ont visiblement pas convaincu Didier Deschamps de le rappeler. Trois autres joueurs habitués à être appelés par le sélectionneur et qui ne seront pas de la partie : Lucas Digne, Wissam Ben Yedder et Moussa Diaby. Les deux premiers cités ne réalisent pas un grand début de saison tandis que le troisième a marqué cette semaine en Ligue des champions mais a été victime de la concurrence et du retour d'Ousmane Dembélé au plus haut niveau.

Tolisso, Lacazette, Mandanda, un rêve de retour mort né ?

Outre ces quatre joueurs d'autres "oubliés" ont reçu un message très clair de la part de Didier Deschamps : la Coupe du monde s'éloigne. Et on pense notamment à Wesley Fofana. Recruté à prix d'or par Chelsea, le défenseur de 21 ans pouvait s'attendre à entendre son nom avec les absences en défense. DD lui a préféré Badiashile et avec la forte concurrence à son poste (Hernandez, Koundé, Varane, Pavard, Saliba, Upamecano, Badiashile), il est très peu probable de le voir au Qatar en novembre prochain.

Même sort pour Axel Disasi. Le défenseur central de Monaco n'a pas été appelé, lui qui semblait pourtant mieux placé que son coéquipier, Badiashile, pour prétendre à une place chez les Bleus. D'autres espèrent encore faire un retour en force en novembre prochain, mais ont vu leurs espoirs en prendre un sacré coup. C'est le cas pour Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, revenus à Lyon cet été pour avoir du temps de jeu et retrouver une place chez les Bleus.

Mais c'est également le cas de Steve Mandanda. Ancienne doublure d'Hugo Lloris, le néo-portier du Stade Rennais joue à nouveau de manière régulière et pouvait s'attendre à être appelé, d'autant plus qu'Alphonse Aréola joue très peu à West-Ham. Cela n'a pas été le cas, certainement en raison de son passé en équipe de France et de la promotion de Mike Maignan comme numéro deux dans la hiérarchie, mais rien n'est perdu pour l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, qui est très certainement le mieux placé parmi tous les joueurs cités pour inverser la tendance et faire partie du voyage au Qatar.