France (F) - Brésil (F) : Les Bleues disent adieu au rêve olympique (0-1)

L’Equipe de France féminine affrontait samedi, celle du Brésil en quart de finale des JO 2024. Score final, 0-1.

Les équipes féminines de la France et du Brésil étaient aux prises samedi soir, à l’occasion des quarts de finale des Jeux Olympiques 2024. Face à leur public, les Bleues ont manqué de justesse technique pendant longtemps et se sont fait punir dans les derniers instants de la rencontre.

La France et le Brésil s’accrochent

La France entrait bien dans le match avec une envie d’aller de l’avant dès les premiers instants. Mais c’est le Brésil qui s’offrait la première occasion de la rencontre avec Porthilo qui éliminait Griedge Mbock pour servir Nunes dont la tête passait à côté des cages de Picaud (9e). Les Françaises repartaient ensuite à l’attaque et s’offraient un penalty, validé après intervention de la Var, après une faute sur Delphine Cascarino (12e).

Mais Sakina Karchaoui butait sur Lorena et manquaient d’ouvrir le score (17e). Les Bleues essayaient de mener de nouvelles offensives mais se heurtaient à un pressing intense et irrespirable des Brésiliennes. C’est finalement sur un corner tiré par Selma Bacha que la France se montait à nouveau dangereuse avec une tête de Griedge Mbock qui échouait sur la barre transversale (40e). Les deux équipes s’accrochaient au terme d’un premier acte particulièrement tendu.

La Seleção assomme les Bleues

Au retour des vestiaires, Sakina Karchaoui tentait de lancer les hostilités mais se faisait stopper dans son élan par Rafaelle, auteure d’un bon retour sur la joueuse du PSG (47e). Le match baissait ensuite en rythme et devenait crispant avec les deux équipes en manque d’inspiration. Les Bleues continuaient, par contre, par insister avec Delphine Cascarino qui trouvait Marie-Antoinette Katoto sur un très bon centre mais le coup de tête de la buteuse du PSG passait au-dessus (60e). La France se faisait aussi peur sur après une erreur de concentration de Wendie Renard qui permettait à Portilho de prendre sa chance mais la Brésilienne ne trouvait pas le cadre non plus (64e).

Cascarino allumait à son tour Lorena d’une grosse frappe que la gardienne de la Seleção parvenait à repousser (68e) avant une nouvelle tentative de Karchaoui qui finissait sur le poteau (78e). Les Bleues payaient par la suite non seulement leur manque d’efficacité devant mais aussi une grosse incompréhension entre Elisa De Almeida et Mbock derrière qui profitait à Portilho qui allait ajuster Picaud (0-1, 83e). Les 16 minutes de temps additionnel n’auront pas suffi à l’Equipe de France féminine pour revenir au score et décrocher les prolongations. Les Bleues sortaient ainsi de la compétition et disent adieu à leur rêve olympique. C’est le Brésil qui affrontera l’Espagne en demi-finale de ces JO 2024.