France : Evra dément ses propos sur le Sénégal et répond à Zemmour

Patrice Evra a réagi avec colère à un politicien français qui l'a attaqué pour avoir dit qu'il aurait dû jouer pour le Sénégal.

Patrice Evra est au coeur d'une tempête médiatique depuis ce vendredi. L'ancien défenseur de Manchester United, présent au Ghana, a déclaré qu'il regrettait d'avoir choisi de jouer pour l'équipe de France plutôt que pour le Sénégal durant sa carrière de joueur. Patrice Evra et son entourage ont affirmé que les citations qui lui ont été attribuées concernant son choix d'équipe nationale sont fausses et ne correspondent pas à ce qu'il a dit.

Evra juge ses propos "incomplets" et "déformés"

Des citations sont apparues selon lesquelles Evra regrettait d'avoir choisi de jouer pour la France plutôt que pour le Sénégal. Dans la foulée, Eric Zemmour l'a attaqué sur les réseaux sociaux suite à cette révélation. L'ancien joueur de Manchester United aurait dit : "Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, plutôt que la France. Je suis né à Dakar, je joue pour la France. Quand j’étais jeune, mes parents m’ont donné la chance de choisir mon équipe nationale".

Coup de tonnerre : Evra balance une bombe sur les Bleus

"Parce que j’ai grandi en France, j’ai choisi la France. Mais j’ai compris plus tard que c'est vraiment important de choisir son propre pays. C'est devenu politique. L’une des leçons douloureuses que j’ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes Français; quand l’équipe perd, vous êtes considéré comme un joueur sénégalais", a déclaré Evra au Ghana.

Zemmour : "La France a simplement oublié de le rendre Français"

Il a toutefois publié un démenti à RMC par le biais de son entourage, affirmant que les citations ont été déformées et qu'elles ne sont pas exactes. L'ancien défenseur de Manchester United jugent la retranscription de ses propos incomplète et déformée. Toutefois, cette déclaration a créé une énorme politique dont s'est bien évidemment saisie Eric Zemmour.

France : Fofana, Kamara, Ben Yedder...les grands perdants de la liste de Didier Deschamps

L'épreuve a fait atterrir Evra dans une prise de bec en ligne avec le politicien français Zemmour après que ce dernier ait posté une photo des citations sur son Instagram avec la légende : "La France l'a accueilli, l'a formé, l'a soutenu, l'a enrichi, l'a acclamé. Elle a simplement oublié de le rendre français." Evra a écrit en réponse : "Idiot Eric Zemmour, continuez à détruire la France au lieu de poster des mensonges. J'aime mon pays vous le détruisez".

Evra a joué 81 fois pour l'équipe nationale française, représentant les Bleus aux Coupes du monde 2010 et 2014, ainsi qu'aux Euros 2008, 2012 et 2016, portant même le brassard de capitaine en 2010. L'affaire semble terminée dans le sens où Evra a publié un démenti. L'homme de 41 ans est devenu une sorte de sensation sur les médias sociaux depuis qu'il a mis fin à sa carrière de joueur, et il continuera à s'exprimer en ligne, notamment en manifestant son amour profond pour son ancien club, Manchester United.