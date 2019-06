France-Etats Unis : Hope Solo donne les Bleues favorites pour le titre

L'ancienne gardienne emblématique des USA estime que les Françaises peuvent tout à fait battre les Américaines et ensuite soulever la Coupe du monde.

Ce vendredi, la , à domicile, va défier les Etats-Unis, l'ogre du football féminin, en quarts de finale de la . Une rencontre qui promet d'être équilibrée, disputée et qui est très attendue en France. Si les Etats-Unis sont favoris sur le papier, elles se méfient des Bleues. Dans une chronique dans les colonnes de The Guardian, Hope Solo, ancienne gardienne des Etats-Unis, championne du monde en 2015 et championne olympique en 2008 et 2012, a pointé du doigt les faiblesses des "Yanks" et considère qu'elles doivent monter leur niveau de jeu sous peine d'être éliminées par la France.

"Les Etats-Unis ont eu de la chance contre l' . Les Américaines n'ont pas marqué dans le jeu, et leur deuxième penalty est généreux. Si il y a penalty... Ce qu'on peut dire au sujet du quart de finale, c’est que personne ne sait à quoi s’attendre - de la France comme des États-Unis. Les Etats-Unis ne pourront rien préparer de radicalement nouveau à la France en seulement trois jours. Vendredi, ils offriront juste ce qu’ils ont", a confié Hope Solo.

"La France est mon favori pour remporter le Mondial"

L'ancienne vedette du football féminin américain au 202 sélections considère que malgré les prolongations disputées par les Bleues cela peut coincer pour son ancienne équipe : "Les Etats-Unis ont l'avantage que la France sorte d'une rencontre émotionnellement et physiquement épuisante contre le . Je ne suis pas sûre que la France était la meilleure équipe sur ce match-là, et je ne suis pas sûre que les Françaises aient encore une victoire en elles".

"Et pourtant je fais de la France mon favori pour remporter le Mondial. Mais il est très difficile de se remettre des émotions qu'elles (les Bleues) ont pu vivre dans un match comme celui face au Brésil, alors j'espère qu'elles n'ont pas encore donné tout ce qu'elles avaient. En tant que nation hôte, elles ont tout le poids d'un pays sur les épaules. Et on ne sait pas encore si cette attente sera comme un douzième joueur pour la France, ou les Etats-Unis", a conclu Hope Solo.

À l'image de l'emblématique gardienne des Etats-Unis, les Américaines se méfient de l'équipe de France. Elles sont conscientes que jouer à domicile peut représenter un véritable avantage pour les Bleues qui ont une équipe très compétitive et ont battu les Etats-Unis lors de leur précédente confrontation en match amical début 2019. La seule rencontre entre les deux équipes en Coupe du monde a été remporté par les USA (3-1) en 2011.