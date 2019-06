France - États-Unis (1-2), Diacre, Renard, Le Sommer et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions des Françaises après l'élimination de l'équipe de France contre les Américaines (1-2).

Corinne Diacre (sélectionneure de l'équipe de , TF1) : "Si on ne prend pas ce premier but, c'est un autre match. Maintenant on aurait pu en prendre un autre, certainement, mais celui-ci fait mal. On n'a pas fait le match parfait puisqu'on ne le gagne pas donc il ne peut pas être parfait, mais malgré tout, qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mes joueuses ce soir - à part avoir manqué d'efficacité ? Il fallait un vainqueur ce soir, ce sont les Etats-Unis. On n'a pas à rougir, on a fait de belles choses, maintenant il faut encore travailler tout simplement. Sur l'engouement du public, rien à dire. On a gagné quelque chose quand même ce soir, au moins ça. J'espère qu'on n'a pas trop déçu les gens, mais j'espère que ça va aider notre discipline à grandir encore un peu, notamment chez nous en France".

🎙 Corinne Diacre sur son avenir : "Je ne suis pas du genre à renoncer, le président m’a fait confiance sur un bail assez long. La décision lui revient. J’ai du travail encore. C’est un échec sportif mais j’espère qu’on a gagné autre chose : le cœur des gens" #FIFAWWC #FRAUSA. pic.twitter.com/1brnqafjjp — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 28 juin 2019

"Je ne vais pas me chercher d’excuses, ce n’est pas mon genre mais jouer les USA n’est pas un cadeau. Ce qu’il nous manque ? Du travail. Concernant mon staff je n’ai pas de regrets. On va faire un bilan. Il faut laisser retomber la pression, réagir à chaud n’est jamais bon." #FRA pic.twitter.com/B0QcHioOH3 — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 28 juin 2019

France - États-Unis (1-2), les Bleues tombent avec les armes contre l'ogre américain

Wendie Renard (défenseure de l'équipe de France, TF1) : "Ce qui nous a manqué, c'est d'être encore plus juste devant le but, on a eu pas mal de situations. Il nous a aussi manqué ce grain de chance. C'est dur car on fait un gros match. On prend ce vieux coup-franc d'entrée, on était prévenues, on ne voulait pas prendre de buts dans le premier quart d'heure. Ce deuxième but est évitable. Elles ont 5 frappes dans le match, elles marquent 2 buts, donc c'est sur ça qu'on peche. C'est dans leur mentalité de vouloir tout de suite écraser l'adversaire. On a eu quelques difficultés en début de deuxième mi-temps, mais à part le coup-franc de la première mi-temps on n'est pas en danger, à part ça elles n'ont rien montré ce soir, mais félicitations à elles".

🎙 Valérie Gauvin : "Coupe du Monde ratée ? Non, il faut retenir du positif. On sort la tête haute. Bien sûr l’objectif n’est pas atteint mais on a tout donné ce soir." pic.twitter.com/ec9q7b9Zb4 — Goal France (@GoalFrance) 28 juin 2019

En manque d'audace, les Bleues quittent leur Coupe du monde la tête basse

Eugénie Le Sommer (attaquante de l'équipe de France, TF1) : "L'efficacité, c'est ce qui a fait la différence entre les deux équipes, les Américaines ont été réalistes et nous on ne l'a pas été. Malheureusement on paie cash nos erreurs et derrière on perd ce match. On n'arrive pas à revenir suffisamment tôt en première puis on prend ce deuxième but qui nous a un petit peu enfoncées, mais c'est comme ça... Notre animation offensive a peché sur ces derniers matches je pense, on l'a vu encore ce soir, je ne sais pas ce qu'il faut faire, on aurait aimé marquer ce but mais on n'a pas réussi. Le plus difficile c'était de se projeter vite vers l'avant à la récupération du ballon. C'est dans la dernière passe, dans le dernier geste où on n'a pas réussi à être plus efficaces que cela. La pression, on l'avait depuis le premier match, le soutien du public a été une force pour nous, malhreusement on n'a pas réussi à se transcender pour aller chercher cette égalisation".

Amandine Henry (milieu et capitaine de l'équipe de France, TF1) : "On prend ce but d'entrée qui nous met dedans, sur une erreur. On n'a pas été assez attentives, Wendie a marqué, je pense qu'on a dominé le match mais on n'a pas du trouver assez vite la faille et on paie une erreur. On a beaucoup tenté mais il y avait toujours un pied. On n'a pas été assez efficaces mais on a eu les occasions quand même".

💬 Thiney en zone mixte #FRA



"Se relever ? On va d’abord se coucher. On travaille très dur depuis le 8 mai. On sort la tête haute même si on rate la qualif pour les JO"



"Penalty ? Amel me dit que oui je demande à l’arbitre de checker avec le VAR. Elle m’assure qu’il n’y a rien" — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 28 juin 2019

Gaëtane Thiney (milieu de l'équipe de France, TF1) : "Que retenir ? L'amour des gens. L'amour du public, c'était extraordinaire. Et encore, nous on était dans notre bulle, je pense qu'on va s'en rendre compte après. L'ambiance, c'était le feu, on attendait que ça dans les 10 dernières minutes, que tout explose, et ça a été le cas sur le but de Wendie. J'étais sûre qu'on allait le faire, et on ne l'a pas fait".

