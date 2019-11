France Espoirs - Jonathan Ikoné de retour, premières pour Youssouf et Pelmard

Non convoqué avec les A, Jonathan Ikoné a été appelé par Sylvain Ripoll pour les matches face à la Géorgie (15 novembre) et la Suisse (19 novembre).

Non retenu par Didier Deschamps avec les A, Jonathan Ikoné a tout de même été appelé en Equipe de ce jeudi. En effet, le Lillois a été convoqué par le sélectionneur Sylvain Ripoll avec l'Equipe de France Espoirs. Moins performant que la saison dernière, le natif de Bondy devrait toutefois être d'une aide précieuse pour les Bleuets, qui vont poursuivre leur campagne de qualification à l'Euro 2021 face à la Géorgie (15 novembre) et la (19 novembre).

Ikoné et Dagba en renforts, Camavinga absent

Si Jonathan Ikoné retrouve donc les Espoirs, Colin Dagba, latéral droit du et absent du dernier rassemblement, fait également son retour dans la liste des 21 joueurs convoqués. À noter que Zaydou Youssouf et Andy Pelmard, performants sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne et de l'OGC Nice en depuis le début de saison, ont quant à eux été récompensés et font leur première apparition dans le groupe de Sylvain Ripoll.

Enfin, Kelvin Amian ( ), Sofiane Alakouch (Nîmes), Imran Louza ( ), Jean-Victor Makengo (Toulouse) et Amine Gouiri (OL) n'ont pas été sélectionnés pour ces rencontres face à la Géorgie et la Suisse, eux qui figuraient dans le groupe lors du dernier rassemblement. Fraîchement naturalisé français, le milieu de terrain du Eduardo Camavinga n'a pas été appelé, de même qu'en U19.

La liste complète :