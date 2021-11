France Espoirs : courte mais précieuse victoire des Bleuets en Macédoine du Nord

Après la démonstration 5-0 contre l'Arménie, à Grenoble, on attendait un nouveau festival offensif des Bleuets qui étaient en déplacement ce mardi soir en Macédoine du Nord, dans un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro Espoirs 2023.

Mais face à une équipe macédonienne ultra-défensive, les Bleuets ont eu toutes les peines du monde à trouver la faille !

La compo des Bleuets face à la Macédoine du Nord !

Coup d'envoi à 18h30 sur Canal+ Sport #MACFRA pic.twitter.com/NXKOt24urH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2021

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Pierre Kalulu à un quart d'heure de la fin. L'attaquant de l'AC Milan a d'abord raté son contrôle avant de voir le défenseur macédonien Jovan Manev lui rendre la balle. Kalulu ne s'est alors pas fait prier pour envoyer le ballon au fond des filets.

« Contre un adversaire très regroupé, très engagé et avec beaucoup de fautes, et avec un terrain très difficile on n'a pu mettre le rythme qu'on souhaitait à cette rencontre. On est resté dans des choses approximatives, on n'a pas su concrétiser nos quelques occasions et on est resté dans un match fermé », analysait avec lucidité Sylvain Ripoll, le coach des Espoirs après la rencontre.

Avec ce court mais précieux succès, la France conserve la tête du groupe H et il lui reste encore quatre matches à jouer : contre les Iles Féroé (24 mars 2022), en Ukraine (29 mars 2022), contre le Serbie (3 juin 2022) et en Arménie (7 juin 2022).

Seul le premier du groupe sera qualifié directement pour l'Euro Espoirs 2023, le deuxième devant passer par les barrages.

Le classement du groupe H après Macédoine du Nord-France

1. France : 16 points (+19)

2. Ukraine : 13 points (-1)

3. Macédoine du Nord : 6 points (-3)

4. Iles Féroé : 6 points (-1)

5. Serbie : 5 points (-2)

6. Arménie : 3 points (-12)