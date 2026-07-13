France - Espagne : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Demi finales Dallas Stadium

Le coup d’envoi de France-Espagne sera donné le 14 juillet 2026 à 15 h 00 (EST) et à 20 h 00 (GMT).

Les deux géants européens s’affrontent en demi-finale de la Coupe du monde

Qualifiée pour sa troisième demi-finale consécutive de Coupe du monde, la France, double championne du monde, doit venir à bout de l'Espagne, championne d'Europe, pour se qualifier pour une troisième finale d'affilée. La perspective est alléchante, et nous vous proposons tout ce qu'il faut savoir avant ce choc titanesque de mardi, à l'issue duquel l'Argentine ou l'Angleterre l'attendra en finale dimanche.

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Comment la France et l’Espagne en sont arrivées là

Les Bleus ont d’abord enchaîné six succès pour dominer le groupe I, avant d’éliminer la Suède, le Paraguay et le Maroc, inscrivant 16 buts au total et restant inviolés en phase à élimination directe. Le succès 1-0 face au Paraguay a prouvé leur capacité à s’accrocher dans un jour moins brillant, avant que les hommes de Didier Deschamps ne livrent une prestation maîtrisée contre une sélection marocaine pourtant réputée pour sa solidité, s’imposant 2-0 malgré un penalty manqué par Kylian Mbappé. Le Madrilène s’est largement rattrapé en inscrivant un but puis en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé, propulsant les siens en demi-finale. Didier Deschamps, qui dirige ici son 26e match de Coupe du monde, aimerait conclure son parcours en apothéose.

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L’Espagne, elle, a connu un départ laborieux, avec un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, mais elle a ensuite élevé son niveau de jeu. Des succès en phase à élimination directe face à l’Autriche (3-0) et au Portugal (1-0) l’ont propulsée en quarts, où elle a encaissé son premier but du tournoi avant de dominer la Belgique 2-1 et de se hisser en demi-finale. Il s’agit seulement de la deuxième demi-finale de Coupe du monde pour l’Espagne, et de sa première depuis son sacre en Afrique du Sud en 2010.

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Mbappé reste l’homme de la situation

Avec 20 buts inscrits en Coupe du monde, l’attaquant de 27 ans n’est plus qu’à une réalisation du record de Lionel Messi (21), qu’il peut égaler, voire dépasser, avant que l’Argentin et l’Albiceleste ne défient l’Angleterre mercredi. L’attaquant répète à l’envi que les distinctions individuelles comptent moins que les succès collectifs, et il a raison ; reste qu’il nourrit l’ambition d’enrichir encore ce palmarès pour guider les Bleus vers une nouvelle finale.

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Merino, le « super remplaçant », pourrait faire mal à la France

La star d’Arsenal, Mikel Merino, est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer le but de la victoire lors de deux matchs à élimination directe en tant que remplaçant, grâce à son but décisif inscrit dans le temps additionnel face à la Belgique. Merino cherchera à avoir un nouvel impact décisif en sortant du banc contre la France, dont les remplaçants n’ont pas encore contribué directement à un but en phase à élimination directe.

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L’Espagne est-elle la bête noire des Bleus ?

Depuis le Mondial 2018, la Roja n’a perdu qu’un seul de ses 27 matches dans les grands tournois, restant invaincue lors des 14 derniers et gardant ses cages inviolées à neuf reprises. L’équipe de Luis de la Fuente a remporté sept de ses dix dernières confrontations avec les Bleus et aborde la rencontre avec confiance. La Roja a dominé les Bleus 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024, puis l’a emporté 5-4 au terme d’un final haletant en Ligue des nations 2025.

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Composition probable de la France

Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Koné, Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé.

Composition probable de l'Espagne

Simon ; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Rodri, Fabián ; Yamal, Olmo, Baena ; Oyarzabal.

France - Espagne : faits et chiffres

Onze des seize buts marqués par les Bleus lors de la Coupe du monde 2026 ont été inscrits après la mi-temps.

Les Bleus sont également l’équipe qui cadrent le plus de tirs par match (7,8) dans cette Coupe du monde 2026.

Seuls quatre des seize derniers matchs de l'Espagne ont vu les deux équipes marquer.

Lamine Yamal a déjà inscrit trois buts lors de ses deux confrontations avec les Bleus.

L’Espagne reste invaincue depuis 36 matchs consécutifs en 90 minutes, soit 26 victoires et 10 nuls, une série entamée en mars 2024. En cas de nouveau succès ou de match nul, la Roja égalera le record historique de l’Italie (37 matchs sans défaite en 2021).

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Effectif de 26 joueurs de la France

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Sélection espagnole de 26 joueurs

Gardiens : Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelone).

Défenseurs : Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Éric García (Barcelone), Pau Cubarsi (Barcelone), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Milieux : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelone), Gavi (Barcelone), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético de Madrid).

Attaquants : Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelone), Lamine Yamal (Barcelone), Dani Olmo (Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur français Didier Deschamps n’a pas encore dévoilé sa composition probable, et aucun blessé ni suspendu n’a été officiellement signalé. L’unique point d’interrogation concerne Kylian Mbappé, remplacé en quart de finale contre le Maroc en raison d’une cheville délicate. Des images récentes le montrent souriant et vif lors de la préparation, mais aucune confirmation médicale définitive n’a été fournie. De nouveaux éléments sont attendus à l’approche du coup d’envoi.

De son côté, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente n’a pas non plus révélé son onze de départ et aucun blessé ni suspendu n’a été signalé. Le groupe semble donc au complet, avec Lamine Yamal parmi les joueurs appelés à jouer un rôle clé. Toute évolution concernant la disponibilité des joueurs des deux équipes sera communiquée ici dès confirmation.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

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