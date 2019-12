France, Didier Deschamps voit bien Zinedine Zidane lui succéder

Le sélectionneur de l'équipe de France considère l'entraîneur du Real Madrid comme son successeur idéal.

Arrivé en 2012 à la tête de l'équipe de , Didier Deschamps n'est pas prêt de céder sa place. L'actuel sélectionneur des Bleus a été prolongé il y a peu par la Fédération de Française de Football. Son contrat qui se terminait en août 2020, après l'Euro, a été prolongé jusqu'à 2022 après la au . Autrement dit, hormis une énorme catastrophe industrielle à l'Euro ou lors des qualifications pour le mondial, Didier Deschamps sera le sélectionneur des Bleus en 2022 au Qatar.

Mais après cette Coupe du monde durant laquelle il défendra son titre, Didier Deschamps devrait probablement laisser la main à un autre sélectionneur, lui qui sera déjà le sélectionneur le plus capté de l'histoire en terme de matches, mais aussi celui resté le plus longtemps en poste. Dans un entretien accordé à Le Monde, l'ancien entraîneur de l' a donné son avis sur Zinedine Zidane, son ancien coéquipier chez les Bleus et actuellement à la tête du , qu'il voit tôt ou tard prendre la tête de l'équipe de France.

"Plus rien à dire sur Benzema"

"Quand on est sélectionneur ou entraîneur, la limite d’âge n’existe pas. Ce sont les résultats qui permettent de durer. Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou (Zinedine Zidane, ndlr)). À un moment ou un autre, ce sera lui", a indiqué le sélectionneur des Bleus, qui sous-entend donc qu'il n'exclut pas de prolonger encore un peu son séjour à la tête de l'équipe de France y compris après la Coupe du monde 2022 en fonction des résultats.

Didier Deschamps a également été interrogé sur l'actualité de Karim Benzema et la récente décision de la Cour de Cassation : "Karim Benzema ? Je n'ai plus rien à dire sur lui. Pour moi, ce n'est plus un sujet (...) Cette décision de la Cour de cassation ne me concerne pas. Ce n'est pas mon actualité. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Quand j'ai une décision à prendre, quelle qu'elle soit, je n'ai qu'un seul et unique objectif : l'intérêt collectif de l'équipe de France".

Enfin, Didier Deschamps a livré une anecdote drôle sur les goûts musicaux de son groupe : "Ils ont leurs moments de liberté et des centres d’intérêt différents, mais ils peuvent parfois être déroutants. Pour la musique, par exemple. Ils écoutent du rap et des musiques actuelles, je ne comprends pas toutes les paroles, mais de temps en temps ils mettent une chanson des années 1980. Je me dis alors qu’ils veulent me faire plaisir ou ont quelque chose à me demander. Ils ont mis du Michel Fugain dans le car en . Les trentenaires ont apprécié"