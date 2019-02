France, Didier Deschamps heureux du retour au premier plan d'Anthony Martial : "Il est revenu à un très bon niveau"

Le sélectionneur des Bleus est content du rendement de l'attaquant de Manchester United ces dernières semaines et a évoqué N'Golo Kanté.

Sorti sur blessure à la mi-temps de Manchester United-PSG, Anthony Martial était l'un des hommes en forme côté mancunien. L'international français qui était déjà de retour aux affaires lors de la fin de règne de José Mourinho est étincelant depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils avec neuf buts et deux passes décisives en Premier League cette saison. L'international français a beaucoup plus de temps de jeu, est redevenu titulaire, ce qui risque de faire ses affaires afin de revenir avec les Bleus.

Présent pour les Laureus World Sports Awards, lundi soir, à Monaco, Didier Deschamps, qui a reçu le trophée de la meilleure équipe de l'année 2018, a encensé la bonne forme d'Anthony Martial : "C’est toujours difficile de savoir ce qui peut arriver à un joueur, mais ils connaissent tous des périodes où ils sont moins bons sur le terrain. C’est sans doute lié à la confiance, leur relation avec l’entraîneur. Cela arrive chaque saison, pour tous les joueurs. Anthony Martial est de retour à un très très bon niveau ".

"Kanté est capable de jouer à plusieurs postes"

"Il est souvent décisif. Il a eu quelques problèmes physiques. C’est un joueur qui était avec nous à l’Euro 2016, il n’était pas avec nous au Mondial mais il est l’un des joueurs que nous suivons régulièrement. C’est un jeune joueur qui gagne en maturité parce qu’il a commencé très tôt. Il y a toujours des moments difficiles dans une carrière, mais en termes de potentiel, il a tout ce qu’il faut pour le plus haut niveau ", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps a également évoqué le positionnement de N'Golo Kanté chez les Blues avec Maurizio Sarri, lui qui est utilisé plus haut qu'en équipe de France : "J'ai vu que son entraîneur préférait le voir dans une position plus offensive car il a un joueur, Jorginho, qui joue dans cette position un peu plus bas. N'Golo Kanté est capable de jouer à plusieurs postes. C'est un joueur moderne, un milieu de terrain moderne".

"Quand il est avec moi en équipe de France, il a une grande importance dans cette position basse. Il est très important sur le plan de la défense et de l'organisation du jeu. Chaque entraîneur a sa formation, une vision différente, mais cela ne m'inquiète pas. C’est plutôt une bonne chose que les joueurs soient polyvalents et puissent jouer dans différentes formations ou positions ", a conclu le sélectionneur de l'équipe de France.