France, Deschamps rassurant pour Karim Benzema

Le sélectionneur des Bleus a donné des nouvelles de l'état de santé de l'attaquant du Real Madrid.

Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, Karim Benzema a été contraint de quitter ses partenaires avant la mi-temps face à la Bulgarie. La faute à une vilaine béquille au niveau du genou. Désormais, tout le monde espère que ce soit plus de peur que de mal pour l'attaquant du Real Madrid. En conférence de presse après la rencontre face à la Bulgarie, Didier Deschamps a tenu à rassurer l'ensemble des observateurs de l'équipe de France sur la nature de la blessure de Karim Benzema.

"Il a pris un coup, une béquille sur le vaste interne du genou (droit) et sur le muscle. Il sentait le muscle dur, il ne fallait pas prendre de risque. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est un coup, il y a toujours pire dans la vie. J'ai un staff médical de haut niveau. On va faire ce qu'il faut et ne pas passer chaque jour en se demandant comment il va. Les fameux et désagréables impondérables sont là. C'est difficile à digérer mais il faut faire avec. Aujourd'hui, il n'y a rien de dramatique", a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France.

Didier Deschamps a rendu hommage à Olivier Giroud : "Ai-je déjà été déçu par Olivier Giroud ? (Sourire) Dans l'absolu oui. À un moment, il ne peut pas toujours être à fond même s'il met beaucoup de buts. Ce (mardi) soir, il en a deux de plus au compteur. En tentant compte de la situation dans laquelle il était arrivé psychologiquement et physiquement, j'avais prévu de le faire entrer, mais de lui donner moins de temps de jeu. Ça reste un buteur, avec un moral et mental à toute épreuve".

"Le groupe aura besoin de Giroud"

"Je ne vais pas me plaindre. Le groupe en aura besoin. On aura besoin de toutes nos forces. Il en fait partie aussi. Tant mieux pour lui et l'équipe de France. Même si évidemment, je pense qu'il a plus joué ce soir que lors des trois derniers mois réunis, mais je ne suis pas un magicien. Personne dans le staff ne peut être un magicien, mais après il a cette volonté et il a cette capacité à être souvent efficace", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps a fait un point sur la préparation des Bleus qui vont désormais aborder leur premier match face à l'Allemagne : "Les Gallois nous ont mis plus en difficulté que les Bulgares ce soir. Il y a une progression dans le travail et dans ce qu'on est capable de faire sur le terrain. C'était la dernière répétition, devant des supporters qui stimulent les joueurs. Dans les intentions et les attitudes, on est dans le vrai. Ça ne va pas nous donner de garanties".

"On a conscience d'avoir beaucoup de forces et de qualités. On aura besoin de tout ça pour ce qui nous attend. Il y a du travail mais ce n'est pas surchargé non plus. Globalement, on est plutôt bien sur le plan athlétique. Il faut associer à ça la fraîcheur psychologique, parce que c'est la tête qui commande les jambes. On est où on doit être. Il reste une dernière semaine d'affûtage", a conclu le sélectionneur des Bleus.