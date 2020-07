France, Deschamps : "Mes joueurs sont connectés à la vie réelle"

Le sélectionneur de l'équipe de France a salué l'implication de ses joueurs lors de la crise du Coronavirus.

Comme de nombreux joueurs et entraîneurs de football, Didier Deschamps s'est retrouvé au chômage technique suite à la pandémie de Coronavirus. Les deux matches programmés au mois de mars pour les Bleus ont été annulé, comme l'ensemble des rencontres en Europe, que ce soit en club ou pour les sélections nationales, durant cette période trouble. Mais les Bleus n'ont pas été inactifs pour autant. En effet, ils se sont investis dans des actes caritatifs, via des déclarations, pour soutenir les médecins et les malades.

L'équipe de a notamment rendu hommage au personnel soignant, en pleine ligne lors de l'épidémie de Coronavirus, lors d'une vidéo publiée par la FFF. Deschamps, Lloris, Pavard, Varane, Mbappé, Digne, Griezmann, Pogba et bien d'autres ont utilisé leur notoriété pour véhiculer un message important en cette crise sanitaire.

"Les joueurs sont impliqués dans la vie sociale"

Dans une interview accordée à RTL, Didier Deschamps s'est dit fier de ses joueurs et de leur implication socialement durant la pandémie du Coronavirus : "Les joueurs sont très impliqués dans le monde associatif pour différentes causes. Mais dans la situation sanitaire très compliquée dans laquelle on se trouvait, de pouvoir rendre hommage à toutes ces personnes qui ont permis de faire en sorte que ça se passe du mieux possible, il y a eu une unité".

"Les joueurs de foot, avant d'être des joueurs de foot, ce sont des êtres humains, des citoyens et ils se sont impliqués dans la vie sociale. Pas du tout avec les mêmes difficultés évidemment parce qu'on est dans la bulle sportive, mais ils sont toujours connectés avec la vie réelle et c'est quelque chose d'important", a ajouté le sélectionneur de l'équipe de France, qui avait manifesté son souhait de ne pas reprendre la cette saison.

Le sélectionneur des Bleus, qui n'a pas vu ses joueurs depuis une victoire en Albanie, retrouvera ses joueurs au mois de septembre, dix mois après le dernier rassemblement. L'équipe de France disputera deux matches de la en , puis face à la . Au total, les Bleus disputeront huit matches sur l'ensemble de l'année 2020, avant de se tourner vers la préparation de l'Euro 2021, un objectif majeur pour la bande à Didier Deschamps.