France, Deschamps compare la situation de Griezmann à celle de Pogba

Le vainqueur de la Coupe du monde a traversé une période difficile au Camp Nou, mais le sélectionneur conserve toute confiance en son attaquant.

Les difficultés d'Antoine Griezmann à Barcelone n'auront pas d'impact sur son rôle au sein de l'équipe de France, a déclaré Didier Deschamps, l'attaquant voyant sa situation assimilée à celle de Paul Pogba à Manchester United. Deux champions du monde 2018 ont connu des situations difficiles par séquence en 2020-2021, ce qui a conduit à se poser des questions inévitables sur leur avenir et leur valeur pour leur club et leur pays.

Antoine Griezmann est actuellement sous les projecteurs, n'ayant marqué que six fois en Liga cette saison, mais Didier Deschamps conserve toute confiance en son polyvalent attaquant confirmé, qui a déjà prouvé tout son talent avec les Bleus et dans ses différents clubs, et n'est pas sur le point de le snober de si tôt - après avoir déjà adopté une approche similaire avec le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba.

Deschamps s'est exprimé dans un entretien accordé à beIN Sports la situation d'Antoine Griezmann : "Il ne joue peut-être pas à son meilleur niveau, mais ce n’est pas pour remettre en question sa qualité. Il serait indécent de remettre en question sa présence en équipe nationale. Ils peuvent avoir des périodes de moins bien mais ça ne remet pas en cause leur niveau. Au mois de novembre, Paul traversait une période encore plus difficile avec Manchester".

"Être avec nous lui a redonné un coup de fouet et il a fait un très grand match contre le Portugal. Antoine, c’est pareil, c’est une question d’utilisation et de confiance. Ils savent qu’en équipe de France, c’est un autre contexte, un autre environnement. Ça me semblerait indécent de remettre en cause leur présence. Ça arrive à tous les joueurs de connaître une période de moins bien. La confiance que j’ai en eux est toujours là, en tenant compte aussi qu’il y a de la concurrence, et c’est normal. Mais si à un moment, je pense qu’un jeune a moins d’expérience mais qu’il peut amener un plus à l’équipe, je le prendrai aussi".

L'attaquant des Blaugrana a représenté son pays à 86 reprises. Lors de ces matches, il a trouvé la cible à 33 reprises, avec un titre de champion du monde conquis en cours de route. Bien que Didier Deschamps n'ait aucune inquiétude à propos de Griezmann, il espère voir un élément clé de ses plans retrouver son étincelle au cours des prochaines semaines. Le Barça reste en course pour le titre en Liga et en Coupe du Roi cette saison.

Si Antoine Griezmann venait à trouver son rythme de croisière en fin de saison, cela pourrait finir par jouer en faveur de la France, car les Bleus comptent les jours avant le début de l'Euro, un objectif majeur pour les joueurs de Didier Deschamps. Le sélectionneur a également évoqué l'avenir de Kylian Mbapép et le voit bien rester au PSG : "C'est un privilège qu'il soit français et c'est une très bonne chose pour le football français qu'il soit au PSG et en Ligue 1. La suite, il la choisira, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Angleterre".

"C'est un joueur hors-norme qui a envie de gagner des titres. Il est bien à Paris. Tous les choix sont bons au départ, c'est après qu'on voit s'ils étaient vraiment bons. Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils aux joueurs de l'équipe de France, ils en ont assez autour d'eux. Mais je donne volontiers mon avis s'ils me le demandent. Dans les discussions, ils sont beaucoup à me le demander. Est-ce que Kylian bougera en fin de saison ou plus tard? Sincèrement, je ne le sais pas. Ça sera sa décision et celle de ses parents", a conclu le sélectionneur des Bleus.