France-Croatie, Didier Deschamps : "Mbappé et Kimpembe peuvent jouer demain"

En conférence de presse, le sélectionneur a annoncé que Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe pourraient très bien jouer mardi (20h45) contre la Croatie.

Didier Deschamps était en conférence de presse ce lundi à la veille du match de Ligue des Nations contre la , mardi (20h45) au Stade de . Le sélectionneur a évoqué plusieurs choses, et notamment le cas des Parisiens Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, qui font face à un calendrier chargé avec deux autres matches avec le PSG dans la semaine : contre Lens jeudi, et l' dimanche.

Souhaitez-vous donner du temps de jeu à Eduardo Camavinga ?

Didier Deschamps : Je n'ai pas d'objection à ce qu'il ait du temps de jeu et qu'il connaisse sa première sélection, bien sûr.

Avez-vous l'assurance de pouvoir aligner un onze de départ aussi performant contre la Croatie que celui face à la ?

J'ai jusqu'à demain pour choisir. Je dois tenir compte de certains paramètres. L'équipe qui commencera sera compétitive. Dès que j'en choisis 23, c'est qu'ils peuvent tous débuter, même si je serai amené à faire pas mal de changements.

Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe sont censés jouer jeudi avec Paris. Peuvent-ils jouer demain ?

Ils peuvent jouer demain. Ils le savent. On a un match à jouer. Je ferai des choix, qu'il y ait ou non ce calendrier. Je ne suis pas à la place des clubs. Je ferai en sorte de comprendre, mais on a un match international et on doit faire en sorte de le gagner.

Avez-vous reçu des recommandations de certains clubs pour protéger des joueurs ?

Cela peut arriver, indirectement ou directement. Je fais attention, mais même en ne prenant aucun risque tout peut arriver. C'est du jeu, on ne sait pas ce qui peut se passer. (...) À un moment donné, certains dossiers sont plus compliqués que d'autres, mais je prends beaucoup de recul par rapport à cela.

Benoît Costil, que vous avez appelé, est-il bien le gardien n°4 dans la hiérarchie aujourd'hui ?

Si je le rappelle aujourd'hui, oui. Concernant Alphonse [Areola], il a fini son prêt avec le , mais il n'est pas en activité en ce moment. Je ne pouvais pas le considérer comme pouvant être disponible pour ce rassemblement de septembre.

Êtes-vous tenté de relancer Antoine Griezmann dès demain malgré les éventuels doutes qu'il peut avoir depuis son match en Suède ?

Moi, je n'ai pas de doutes. Il sait qu'il n'a pas fait son meilleur match, mais il est capable de rejouer demain. Je me rappelle qu'en novembre, son premier match était loin d'être le meilleur, mais il avait fait un très bon deuxième match. Je prendrai la décision que je pense être la meilleure pour l'équipe et pour lui.

Kylian Mbappé a évoqué une petite douleur samedi. Comment va-t-il ?

Il a eu un petit choc pendant le match (en Suède), mais ça va. Il n'a pas de soucis particuliers. Il participera normalement à la séance tout à l'heure. Il n'y a pas d'inquiétudes ou de craintes par rapport à ce qui s'est passé samedi.

Benjamin Quarez, au Stade de France.