France-Croatie : Les Bleus avec une défense à 4, un trio Nkunku, Mbappé, Benzema en attaque

Pour la réception de la Croatie au Stade de France, les Bleus joueront en 4-3-3 avec un trident offensif composé de Nkunku, Mbappé et Benzema.

Pour son dernier match de Ligue des nations avant les vacances, Didier Deschamps a décidé d'aligner une défense à 4 face à la Croatie (coup d'envoi à 20h45).

Dans le couloir gauche, on retrouvera Lucas Digne et Jules Koundé occupera celui de droite. La charnière centrale sera composée d'Ibrahima Konaté et de Presnel Kimpembe.

Derrière ce quatuor, c'est Mike Maignan qui gardera les buts, comme c'était déjà le cas face à la Croatie, à Split, il y a quelques jours.

Au milieu, Deschamps alignera trois joueurs : Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot.

En attaque, comme nous vous l'annoncions dès hier, Griezmann prendra place sur le banc et c'est Christopher Nkunku qui débutera. Il sera associé à Kylian Mbappé et Karim Benzema.

La composition des Bleus face à la Croatie (4-3-3) : Maignan – Koundé, Konaté, Kimpembe (C.), Digne – Kamara, Guendouzi, Rabiot – Nkunku, Mbappé, Benzema.