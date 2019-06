France - Norvège | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur le deuxième match des Bleues à la Coupe du Monde féminine

L'Equipe de France livre ce mercredi soir son deuxième match du Mondial féminin. À Nice, elle défie la Norvège.

Après son excellente entrée en matière dans la compétition, avec ce brillant succès face à la , l'Equipe de féminine aborde ce mercredi soir son deuxième match de l'épreuve. Amandine Henry et ses coéquipières se produisent cette fois à Nice, à guichets fermés, et se mesurent à la Norvège. Egalement victorieuse de son premier match de poule, la sélection scandinave compte bien déjouer les pronostiques en accrochant le pays hôte de ce tournoi.

Nul doute cependant que les Tricolores ne se laisseront pas faire. Elles surfent sur une bonne dynamique et elles comptent bien poursuivre sur leur lancée. Ça serait bon pour la confiance, mais aussi sur le plan comptable puisqu'une victoire leur assurerait la qualification pour les huitièmes de finale. Même si la dernière rencontre de poule, prévue contre le , se présente comme une formalité, avoir 6 points sur 6 et penser dès ce soir aux matches couperets ne serait pas un luxe.

Les Bleues devront tout de même se méfier de leur adversaire du jour. Même privées de leur star Ada Hegerberg, les Norvégiennes ont des atouts à faire valoir. Et, elles l'ont bien montré lors de leur première sortie. Bien qu'elles soient loin de leur niveau dans les annnées 90, les Scandinaves méritent le respect et il n'est pas incongru de penser qu'elles vont donner beaucoup de fil à rétordre aux Françaises.

Match France vs Norvège Date Mercredi 12 juin Horaire 21h00

Sur quelle chaîne voir le match ?

En France, la rencontre sera diffusée sur deux chaines simultanément. En clair sur la chaîne TF1 du groupe du même nom. Et aussi sur la chaine cryptée Canal+. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming des deux chaines

Chaîne TV Streaming TF1

Canal+ MyTF1

MyCanal

Les déclarations d'avant-match

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'Equipe de France) : "Qu'est-ce que je crains de la Norvège ? Rien. Je crois qu’elles sont onze et qu'elles jouent en chaussettes rouges, peut-être en blanc, je ne sais pas encore. Plus sérieusement, on a analysé cette équipe comme tout le monde, mais je ne vais pas vous révéler mon plan. Si elles ne l'ont pas fait, je ne vais pas le faire non plus !"

Amandine Henry (milieu de l'Equipe de France ) : "Contre la Corée, il y a eu beaucoup d’émotion partagée, la communion avec le public était exceptionnelle… Évoluer à guichets fermés c’est un rêve et pour garder ça, cet engouement, il faut être performante sur le terrain. A nous de faire en faire en sorte que le public nous soutienne à fond."

Equipes et compositions

Poste France Gardiennes Bouhaddi, Durand, Peyraud Magnin Défenseuses Debever, Karchaoui, Majri, Mbock, Perisset, Renard, Torrent, Tounkara Milieux Bilbault, Bussaglia, Clemaron, Geyoro, A. Henry, Thiney Attaquantes Asseyi, Cascarino, Diani, Gauvin, Lauent, Le Sommer

Corinne Diacre pourra compter sur l'ensemble de ses cadres pour cette rencontre. Incertaines en début de semaine, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard se sont entraînées normalement et devraient bien être aptes pour ce rendez-vous.

Julie Debever ne s'est pas entraînée mardi et pourrait être forfaite pour cette deuxième rencontre. La défenseure centrale de était remplaçante lors du premier match.

Composition probable : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bussaglia - Cascarino Thiney, Le Sommer - Diani.

Poste Norvège Gardiennes Bogstad, Fiskerstand, Hjelmseth Défenseuses Hovland, Minde, Mjelde, Moe Wold, Kvamme, Thorisdottir Milieux Asland, Boë Risa, Eikeland, Engen, Haavi, Leonhardsen, Reiten, Saevik, S. Hansen Attaquantes G. Hansen, Herlovsen, Nautnes, Thorsnes, Karlseng Utland.

Les Norvégiens se présentent à ce rendez-vous au grand complet. Le sélectionneur Mr Sjogren va pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif, dont la meilleure buteuse Graham Hansen, qui évolue à .

Composition probable : Hjelmseth; Mjelde, Thorisdottir, Wolde, Minde; Engen, Reiten, V.B. Risa; G. Hansen, Haavi, Utland.