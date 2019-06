France-Brésil : les compositions officielles

Viviane Asseyi a été titularisée pour le choc contre le Brésil, ce dimanche (21h). Gaëtane Thiney est sur le banc.

Déterminante contre le , Viviane Asseyi a été récompensée. L'attaquante des Girondins de est titulaire pour le huitième de finale des Bleues contre le ce dimanche soir (21 heures).

Gaëtane Thiney, en manque de réussite lors de ses premières sorties, est sur le banc au coup d'envoi. L'équipe de devrait se présenter dans un 4-4-2 modulable en 4-2-3-1 si Eugénie Le Sommer est amenée à se positionner dans l'axe.

Diani et Gauvin devraient former une paire d'attaquantes complémentaire, alliant percussion et jeu de fixation.

Les Bleues passent en 4-4-2 pour ce 8e de finale avec la surprise du chef : la bordelaise @Vivi_Asseyi titulaire !



Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Asseyi, Bussaglia, Henry (c), Le Sommer - Diani, Gauvin #FIFAWWC #FRA pic.twitter.com/yKHQ1KYEHq — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 23 juin 2019

Dans les rangs brésiliens, la superstar Marta est bien là, tout comme l'attaquante Cristiane.

La compo du Brésil : Barbara - Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires - Thaisa, Formiga, Marta (c) - Ludmila, Cristiane, Debinha.