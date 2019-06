France - Bolivie | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur le match amical des Bleus

À La Beaujoire, l'Equipe de France dispute ce soir son dernier match amical de la saison. Les Tricolores affrontent un adversaire inédit, la Bolivie.

L'Equipe de est de sortie ce dimanche. Au Stade de la Beaujoire de , et après la clôture de la saison des clubs, les hommes de Didier Deschamps croisent le fer avec la , un adversaire qu'ils n'ont encore jamais affronté dans leur histoire. Ce match va servir de préparation pour l'opposition face à la , prévue samedi prochain en éliminatoires de l' .

Face à la sélection sud-américaine, 63e au classement FIFA et qui peaufine sa préparation pour la Copa America, les champions du monde ne devraient pas avoir trop de difficultés pour imposer leur loi et dérouler comme ils savent le faire. Malgré quelques absences, les Bleus devraient être en mesure de confirmer le regain de forme entrevu depuis le faux-pas enregistré en Ligue des Nations contre les (novembre 2018). Même s'il ne s'agit que d'un simple match amical.

Pour ce match, Deschamps envisage de tester plusieurs options, comme celle qui consiste à mettre Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. L'attaquant du PSG devrait bénéficier en sélection des responsabilités qu'il a réclamées en club. Il n'est pas sûr que cela fonctionne, ou que le natif de Bondy soit plus efficace qu'Olivier Giroud dans ce rôle. Mais, c'est le meilleur moment pour procéder à des essais, et voir ce qui peut être amélioré au sein d'une équipe qui cherche à poursuivre son ascension et réussir le doublé Mondial-Euro l'année prochaine.

Match France - Bolivie Date Dimanche 2 Juin 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne TMC.

Chaîne TV française Streaming TMC Site MyTF1

LES PRINCIPALES DÉCLARATIONS

Didier Deschamps (sélectionneur de l'Equipe de France) : "Sans Giroud, ce sera une animation défensive différente (...) Le fait d'avoir plusieurs changements me permettra de répartir le temps de jeu, mais c'est vrai qu'Olivier [Giroud] a très souvent joué avec nous, avec son jeu spécifique en appui, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres possibilités, d'autres formules qui peuvent amener du danger et créer des problèmes à l'adversaire".

Raphael Varane (défenseur de l'Equipe de France): "On reste très motivé et mobilisé. On n'est pas là pour préparer nos vacances, mais pour être performant et gagner des points. Cela devrait être un match pour se roder physiquement. Ce match face à la Bolivie va servir à prendre des repères. Le plus difficile, c'est de retrouver des sensations sur le plan physique car il y a eu une coupure."

LES BLESSÉS ET ABSENTS

L'Equipe de France va se produire ce soir sans plusieurs de ses cadres. Hugo Lloris et Moussa Sissoko, qui ont disputé la finale de la Ligue des Champions samedi, viennent tout juste de rallier Clairefontaine. Quant à Olivier Giroud et N'Golo Kanté, ils ne sont pas encore prêts pour reprendre suite à leur participation à la finale de la . Deschamps va donc devoir combler les vides laissés par ces éléments, qui sont pour la plupart des titulaires.

Le sélectionneur tricolore n'est cependant pas à court de solutions. Pour le poste d'avant-centre, il envisage d'aligner Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG n'a jamais caché sa préférence pour l'axe et il va avoir l'opportunité de montrer qu'il peut y être aussi performant que sur le flanc droit. Le meilleur réalisateur de la devrait être épaulé par Kingsley Coman ainsi que Thomas Lemar. Antoine Griezmann évoluera en soutien de tout ce beau monde.

Dans l'entrejeu, Ndombélé est pressenti pour débuter au côté de Paul Pogba. Derrière, Raphael Varane sera associé à Samuel Umtiti, tandis que Lucas Digne et Benjamin Pavard occuperont les couloirs. Dans la cage, Alphonse Areola a une belle occasion de marquer des points.

LES COMPOS PROBABLES

Le onze probable de la France : Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Ndombele, Pogba - Coman, Griezmann, Lemar - Mbappé.

Le onze probable de la Bolivie : Lampe - D. Bejarano, Haquin, Josino, M. Bejarano - Leonel Arauz, Galindo, Saavedra, Castro Penaloza, Chumacero - Moreno Martins.