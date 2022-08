Pour ses dix ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps a fait le bilan et nourrit encore de grandes ambitions avec l'équipe de France.

Dix ans, dix ans déjà que Didier Deschamps a été intronisé sélectionneur des Bleus. En une décennie, le sélectionneur de l'équipe de France a tout connu. Du barrage fatidique en 2013 à la désillusion en finale de l'Euro 2016 en passant par le sacre à la Coupe du monde en Russie. Dans une interview accordée à L'Equipe, Didier Deschamps est revenu sur une décennie sur le banc des Bleus.

"Si je suis resté si longtemps, c'est grâce aux résultats"

"Le temps passe vite, très vite. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plaisir. A l'échelle du foot, c'est long. Entraîneur d'un club pendant dix ans, c'est très, très rare. Et même sélectionneur : je m'en rends compte quand on fait nos réunions avant les grandes compétitions, la moitié des sélectionneurs a changé d'une phase finale à l'autre. Mais si je suis resté si longtemps, c'est aussi parce que les résultats étaient là", a analysé le natif de Bayonne.

Didier Deschamps a fait le bilan de ses dix ans chez les Bleus et en est plus que fier : "Il y a un côté symbolique. Ces dix ans représentent une longévité, et une réussite, cette fois à travers mes joueurs. Mais d'un autre côté, je crois beaucoup au destin. Quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Je crois qu'il y a des choses écrites, avec des destins plus ou moins malheureux, mais je crois beaucoup au destin. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est le sommet du sommet. Avoir connu ça dans ma première vie de joueur, et ensuite dans ma deuxième vie d'entraîneur... Mais j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus long encore, compte tenu de la place que l'équipe de France a occupée dans ma vie et qu'elle occupe encore."

"La rumeur Zidane, sincèrement ça ne me gêne pas"

"L'équipe de France est au-dessus de tout, et je me suis toujours épanoui dans cette fonction, même s'il y a de très belles vies d'entraîneurs de club. D'une manière générale, je ne me vois pas être entraîneur et faire de la formation : ma tête a besoin de compétition de très haut niveau et de l'adrénaline. J'aurai une autre vie après l'équipe de France, et elle sera très bien. Pour certains, sélectionneur est une parenthèse enchantée, et pour moi ce sera une grande parenthèse. Dans cette fonction, soit on part de son plein gré, soit les résultats font que. Mais quoi qu'il arrive, je n'aurai jamais de regrets, je ne peux pas en avoir. Humainement, je peux rêver avoir vingt ans de moins, mais professionnellement, non, je ne veux rien changer, parce qu'il y aurait de fortes chances que je fasse moins bien que ce que j'ai fait. Alors les regrets, non", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps a préféré ironisé concernant son avenir et la rumeur Zidane : "Cela fait dix ans que je suis sélectionneur et huit ans qu'on me parle de Zidane ? Ah bon, seulement huit ans ? (Rires.) Sincèrement, ça ne me gêne pas. Dans ma manière de voir les choses, deux sont importantes : l'équipe de France est au-dessus de tout, et je suis convaincu que ce n'est pas le moment de parler de tout ça, juste avant l'objectif de la Coupe du monde qui nous attend au Qatar au mois de novembre".

"Je ne pense pas à l'après Coupe du monde"

Le sélectionneur des Bleus refuse de se projeter, conscient que la Coupe du monde au Qatar sera le juge de paix concernant son avenir : "À chaque compétition, la seule vérité est le résultat, en Coupe du monde comme à l'Euro. Il y a toujours un après, qui dépend des résultats. Mais cet après, je n'y pense pas. Sur moi, tout cela n'a aucun impact. Sur les joueurs, cela peut en avoir, mais cela ne va rien changer à ma façon



de préparer la Coupe du monde".

"Pour durer, il faut gagner ! Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit que je dois rester. Je suis là pour gagner. L'objectif à atteindre pour que je reste ? Je ne me pose même pas la question, parce que je ne suis pas là pour moi. Je sais très bien qu'il faudra aller par étapes, le premier match d'abord, puis le deuxième match et, si on se qualifie, commencera une autre compétition. Je me souviens de mon sentiment au moment de jouer l'Argentine, en 2018 : pas un dixième de seconde, je n'avais pensé aux conséquences possibles d'une élimination", a conclu Didier Deschamps.