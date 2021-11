Après un léger footing de moins de trente minutes lundi, les Bleus se retrouvaient quasiment au complet ce mardi. La veille, seuls Areola, Pavard et Pogba avaient fait autre chose que des courses et sur un exercice de frappe le Mancunien s'était blessé à la cuisse droite.



Une belle contrariété qui devrait l'éloigner des terrains au moins jusqu'au boxing day et plus sûrement jusqu'en 2022. Pour cette deuxième journée d'entraînement, Didier Deschamps pouvait compter sur un groupe de 20 joueurs mais se passer de trois joueurs : Karim Benzema, Jordan Veretout, venu suppléer Pogba, et Lucas Hernandez. Les deux derniers étant touchés à un pied sans gravité. Comme indiqué par Didier Deschamps en conférence de presse lundi, l'ensemble du groupe devrait être présent à l'entraînement mercredi.

Hugo Lloris écourte sa séance



Sous les ordres de Cyril Moine, les Bleus ont d'abord effectué un échauffement de plus de vingt minutes, mêlant courses, flexion et étirements, avant d'enchaîner sur des jeux de passe animés par Guy Stéphan. Didier Deschamps, lui, donnait de la voix pour que ses joueurs assurent des transmissions propres : « au sol », « sans rebond ».



Puis après un toro, les joueurs ont pris part à une opposition à 9 contre 10, alors que Hugo Lloris venait de quitter la séance, sans que l'on en connaisse la raison. Tour à tour en infériorité numérique, les deux équipes se sont opposées en deux couleurs. Les jaunes, qui ont remporté largement l'exercice associait, notamment une paire Rabiot et Kanté. Le tout emmené par un Mbappé aussi drôle que chambreur. Les oranges quant à eux alignaient Upamecano, Koundé et Zouma en défense.



Une indication pour la rencontre face au Kazakhstan samedi ? Cela semble peu évident car les chasubles ont été distribuées de manière aléatoire par Benoît Costil et Areola, qui ont eux-mêmes participé à l'opposition.