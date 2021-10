France-Belgique : Turin, l'école de Didier Deschamps

Le choc contre la Belgique marque le retour de Deschamps à Turin. Une ville où il a grandi comme homme, joueur et entraîneur.

Il y a des étapes qui marquent dans la vie d’un homme et d’un joueur. Celle de Didier Deschamps à la Juventus Turin en fait partie. Quand on évoque la Vieille Dame et la France, c’est plutôt Michel Platini, Zinedine Zidane ou encore David Trezeguet qui sautent à l’esprit.

Pourtant, l’actuel sélectionneur des Bleus a marqué de son empreinte son passage à Turin. Dans un rôle de l’ombre certes mais ô combien important dans une Serie A du milieu des années 90 comme référence mondiale.

Auréolé d’un titre européen avec l’OM en 1993, le capitaine de l’équipe de France a attendu un an avant de faire le grand saut vers l’étranger et la Juve, en mai 94. Une marche assez haute pour le milieu qui a grandi comme joueur et homme en même temps que les exploits turinois. A 25 ans, il va apprendre la fameuse rigueur italienne couplée à une culture de la gagne que la France ne connait pas encore à l’échelle mondiale.

"J’ai changé de planète même si j’avais eu un bon apprentissage à Marseille. Mais la Juve est la Juve, a confié Deschamps sur le site de la FFF. Un des plus grands clubs européens et mondiaux. Les débuts ont été un peu difficiles car blessé au tendon d’Achille."

"Cinq années merveilleuses avec cette culture de la gagne mais avec une ambiance famille. Chacun avait un rôle bien défini mais ça n’empêchait pas d’avoir de la bonne humeur, de la vie dans le groupe."

La culture de la gagne et la rigueur comme leitmotiv

Sous les ordres de Marcelo Lippi, Didier Deschamps va jouer 178 matches et va former un milieu redoutable que ce soit avec Tacchinardi, Conte et bien d’autres. Travailleur de l’ombre, il ne va jamais être mis en lumière mais a toujours été un pion essentiel à une Juve, qui va alors vivre trois finales de Ligue des Champions de suite pour un succès (1996), une finale de Coupe de l’UEFA ou encore trois titres en Serie A.

"Irréprochable, toujours le geste juste. Il guidait ses partenaires sur le terrain et en dehors, notait Marcelo Lippi avant le Mondial 2018 dans le JDD. C'est même le seul joueur que j'ai croisé dans ma carrière qui était déjà entraîneur sur le terrain."

Entraîneur dans l’âme, Didier Deschamps n’a jamais oublié ses années à la Juventus. Il en a d’ailleurs tiré le meilleur pour ramener la France au niveau qui était le sien. Non pas comme capitaine des Bleus mais comme sélectionneur. Si le noyau dur de l’équipe de France ne cesse de répéter à l’unisson le côté fédérateur de Deschamps, son expérience turinoise n’y est pas étrangère.

"Que ce soit dans la manière de gérer le groupe, dans l’organisation, c’est toujours quelque chose que j’ai aimé à la Juve car j’aime quand c’est carré, anticipé, poursuit le sélectionneur français sur le site de la FFF. Ce n’est pas un copié-collé mais c’est une expérience sur laquelle je me nourris."

Un regret de ne pas être resté

La rigueur du travail pour atteindre les sommets couplée à un esprit familiale, voilà ce qui a fait le succès de la Juve depuis sa création et qui fait de la France, une équipe redoutée depuis cinq ans. Finalement, Didier Deschamps n’a peut-être qu’un seul regret avec la Juventus Turin. Cette histoire d’amour finie en eau de boudin après une saison passée sur le banc en Serie B. Empêtré dans un scandale en 2006, la Vieille Dame n’a d’autres choix de repartir en deuxième division.

Si Buffon, Trezeguet ou Del Piero jurent fidélité au club, de nombreuses stars comme Ibrahimovic ou Vieira prennent la poudre d’escampette. Il faut alors presque tout reconstruire (-36 points puis -11 points de pénalité pour démarrer) et l’appel du coeur est plus fort que tout pour Deschamps. Sans club depuis son départ de Monaco, le Français ne peut résister.

"J’ai toujours conscience de ce que m’a donné ce club-là dans ma carrière de joueur. Là, ils étaient en difficulté à cause du scandale et donc de la relégation. Ils m’ont sollicité et je suis partie un peu à l’aveugle. C’était une aventure humaine. C’était une façon de renvoyer l’ascenseur à ce club qui m’a beaucoup donné."

Une aventure qui se termine par un titre de champion de Serie B mais aussi prématurément sur la volonté personnelle du coach alors que la Juve allait retrouver l’élite. Quatorze ans après, Deschamps a encore des regrets mais va faire son retour à Turin et sera accueilli comme un membre de la famille. Car, c’est aussi ça la Juventus, on ne garde que le meilleur.