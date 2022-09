France-Autriche - Youssouf Fofana : "La Coupe du monde, ce n'est pas stupide d'y penser"

Auteur d'une première sélection réussie en Bleu, le milieu monégasque espère revenir rapidement en équipe de France et être du voyage au Qatar.

Comment vous êtes-vous senti pour votre première en sélection ?

Bien. Comme je l'ai dit dans le couloir, je me sentais un peu à domicile, car je n'habite pas très loin. Du coup, ça faisait du bien de rentrer dans la région parisienne, dans un beau stade. J'ai été à l'aise aussi dans le sens où mes partenaires ont su m'aider aussi dans mon positionnement, avec le ballon. Ça ne pouvait que bien se passer.

Comment jugez-vous votre première ?

Globalement assez bien. Après, je pense que dans la zone de vérité, il y a deux ou trois ballons où je peux être beaucoup plus juste et on aurait peut-être mérité de mettre un but de par ces passes-là. Après, je suis un peu exigeant envers moi-même, donc je ne vous dirai jamais que j'ai fait un bon match (sourires).

A la mi-temps, à 0-0, y avait-il un peu de crainte dans le vestiaire ?

Entre joueurs, on ne se parle pas, on sait qu'on est bien dans le match, qu'ils n'ont pas de situations. On sait que si on continue à pousser comme ça, en mettant beaucoup plus d'intensité, ça allait rentrer. Le coach est resté positif dans ses conseils, dans ses paroles. Il nous a remobilisés, entre guillemets, il a mis un peu plus de boost et ça s'est vu tout de suite en seconde période.

Quelles étaient les consignes pour vous dans ce système ?

Il n'y avait pas vraiment de conseil, le coach nous a dit qu'on avait déjà évolué ensemble (avec Tchouaméni) et qu'il attendait ce double pivot, un milieu qui monte et l'autre qui reste en équilibre. On l'a fait pas mal de fois, moi et Aurélien, du coup c'était naturel et il l'a vite compris.

Le fait de jouer à côté de Tchouaméni et devant Badiashile, avec lesquels vous avez joué ou jouez à Monaco, est-ce que cela vous a aidé à ne pas douter ?

Oui, c'est sûr, ça m'a aidé un peu plus. Après, dans ce genre d'événements, on n'aura pas toujours nos copains à côté, il faudra faire la part des choses.

Comment voyez-vous cette perspective de la Coupe du monde ?

Je vois déjà celle de dimanche (sourire). Il faudra aller gagner à Copenhague et on verra pour la suite.

Le fait de gagner devant votre famille et vos amis, était-ce la première rêvée pour vous ?

Rêvée oui, enfin que ce soit devant ma famille ou pas, il fallait gagner ce match-là. Après devant ma famille, c'est de la fierté, je leur montre ce que je sais faire sur le terrain car ils n'ont pas toujours l'occasion de me voir en tribunes car ça fait un peu loin. Je suis fier qu'ils soient fiers de moi.

Par rapport à la Coupe du monde, ce n'est pas stupide d'y penser, il y a peut-être une carte à jouer ?

Ce n'est pas stupide du tout, je sais ce que vous voulez que je dise. Je vais jouer ma carte mais pour être appelé à la prochaine trêve. Si c'est une Coupe du monde, c'est une Coupe du monde, si ce sont des matches amicaux ou de qualification, ce seront des amicaux et des matches de qualification, mais je vais jouer ma carte pour essayer de revenir en équipe de France.

Didier Deschamps vous-a-t-il touché un petit mot sur votre performance ?

Pas forcément sur ma performance, mais sur le fait que j'ai fait 90 minutes pour ma première sélection. Que ce soient le coach ou les joueurs qui ont un peu plus de sélection, tout le monde m'a félicité.