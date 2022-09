France-Autriche - Didier Deschamps : "Giroud fait tout pour être au Mondial"

Après la rencontre France-Autriche, Didier Deschamps a salué la prestation d'Olivier Giroud.

Comment vont Mike Maignan et Jules Koundé, qui sont sortis sur blessure ?

Jules (Koundé) a eu un problème musculaire à l'ischio droit et Mike Maignan au mollet. Ils ne seront pas disponibles pour dimanche c'est une certitude.

Après le rassemblement de juin (deux défaites et deux nuls), cette victoire vous rassure-t-elle ?

Il n'y a rien de mieux que la victoire. Elle nous a fui en juin. Même si on a fait de bonnes choses et que l'on n'a pas toujours eu de réussite aussi. Ce que l'on a fait ce soir, c'est une récompense pour les joueurs de par la performance collective que l'on a faite et le score aurait pu être plus lourd. On a eu la chance d'avoir une belle ambiance avec l'anniversaire des douze ans du kop. Les joueurs avaient conscience que c'était le dernier match de l'année civile chez nous. C'est une très belle soirée.

Giroud a été ovationné par le public, avez-vous le sentiment qu'il est attendu par les supporters pour le mondial ?

Je vous laisse interpréter, ce que je peux dire c'est que je suis content pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il a eu des périodes difficiles en club où il avait peu ou rien, et il continuait d'être performant avec nous. Il augmente le compteur d'une unité et a participé sur beaucoup de combinaisons et d'actions offensives. Qu'il continue d'être performant. Est-ce que je vous ai dit qu'il y serait ou pas ? Il fait tout pour faire en sorte d'y être. Il y a beaucoup de concurrence à tous les postes. Je pourrais avoir un peu de marge car je pourrais aller jusqu'à 26 joueurs. Tant mieux qu'il soit aimé par le public mais ce n'est pas au détriment d'autres.

Vous êtes revenu à système à trois défenseurs, qu'avez-vous pensé de l'animation ?

Oui, on a été solides et efficaces défensivement, on n'a rien laissé à cette équipe autrichienne qui nous avait posé des problèmes en juin. Avec des adaptations et l'incertitude de savoir comment allait jouer l'adversaire qui amène des modifications sur le positionnement. Dans ce registre-là, il faut évidemment des bons joueurs de couloirs. Clauss a apporté beaucoup de choses. On l'a vu plus haut que Mendy surtout parce que Kylian était dans sa zone. Les déplacements et le fait de bien coulisser ont empêché les Autrichiens de s'organiser

Youssouf Fofana et Benoit Badiashile effectuaient leur première ce jeudi soir mais ce n'est pas l'impression que l'on a eue en les voyant. Partagez-vous ce constat ?

La qualité, ils l'ont à leur poste spécifique. Ils ont dégagé beaucoup de sérénité, de confiance. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience aujourd'hui et qui ont connu des débuts plus compliqués ! C'est une question de caractère, d'état d'esprit, le fait d'être passé en Espoirs, ce qu'ils réalisent dans leur club et sur la scène européenne aussi.