France - Angleterre : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - bronze Miami Stadium

C'est le match auquel aucun joueur ne souhaite vraiment participer : la France et l'Angleterre s'affronteront pour la médaille de bronze de la Coupe du monde.

Le coup d’envoi de France – Angleterre sera donné le 18 juillet 2026 à 15 h 00 (EST) et 22 h 00 (GMT).

Comment en sont-elles arrivées là, et où le bas blesse-t-il ?

Les deux formations nourrissaient de réelles ambitions de titre en 2026 ; se retrouver pour la troisième place constitue donc un coup d’arrêt douloureux pour les joueurs comme pour les supporters. Championne du monde 2018 et finaliste 2022, la France a assumé son statut de favorite jusqu’à sa démonstration 2-0 en quart de finale contre le Maroc, avant de subir la loi de l’Espagne, championne d’Europe, lors d’une demi-finale maîtrisée de bout en bout par les Ibériques (2-0).

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L’Angleterre, solide depuis plusieurs années et présente pour la cinquième fois consécutive en quarts de finale d’un grand tournoi, a à nouveau buté en demi-finale, rappelant sa défaite en finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne. Lionel Messi a encore fait la différence pour l’Argentine lors de l’épique demi-finale de mercredi, en offrant deux passes décisives en fin de match à Enzo Fernández (85^e) puis à Lautaro Martínez, auteur du but de la victoire à la 92^e minute. Tout cela après que Anthony Gordon eut donné l’avantage à l’Angleterre à la 55^e minute. Il est difficile de prédire comment les deux sélectionneurs aligneront leurs équipes, mais des rotations sont à prévoir. Un joueur qui manquera à l’appel est William Saliba, défenseur d’Arsenal sorti sur blessure contre l’Espagne.

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Composition probable de l’équipe de France

Maignan ; Koundé, Upamecano, Lacroix, Digne ; Koné, Rabiot ; Doué ; Olise, Barcola ; Mbappé.

Composition probable de l'Angleterre

Pickford ; Konsa, Guehi, Burn, O'Reilly ; Anderson, Mainoo ; Madueke, Rogers, Gordon ; Kane.

Chiffres clés

Le capitaine français Kylian Mbappé est l’un des deux seuls joueurs de l’histoire à avoir marqué au moins sept buts lors de deux Coupes du monde différentes.

Treize des seize dernières victoires des Bleus ont été obtenues avec deux buts d’écart ou plus.

Le sélectionneur Didier Deschamps dirigera ici son 26^e match en phase finale, un record.

Le Français Michael Olise a déjà délivré cinq passes décisives lors de cette phase finale ; il n’en manque plus qu’une pour égaler le record historique de Pelé, auteur de six offrandes lors d’une même édition de la Coupe du monde.

Sur les 14 buts inscrits par l’Angleterre dans cette phase finale, un seul a été marqué par un joueur ayant évolué en Premier League la saison dernière : Anthony Gordon, désormais au FC Barcelone.

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Effectif de 26 joueurs de l’équipe de France

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Sélection de 26 joueurs anglais

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Défenseurs : Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Milieux de terrain : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaquants : Anthony Gordon (Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone, en prêt de Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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