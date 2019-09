France-Andorre - Ikoné et Sissoko dans le onze de départ

Jonathan Ikoné va honorer ce soir sa première titularisation avec l’Equipe de France. Didier Deschamps l’a titularisé sur le flanc droit.

Auteur d’une entrée remarquée samedi dernier lors du duel contre l’Albanie (4-1), avec un but à la clé, le Lillois Jonathan Ikoné va avoir le privilège de célébrer sa première titularisation avec les Bleus. Il figure dans le onze pour la réception d’Andorre.

Pour ce deuxième match du rassemblement, Didier Deschamps a choisi de faire tourner et l’ancien Parisien est l’un de ceux qui tirent profit de ce choix. Il évoluera sur le côté droit de l’attaque, tandis que Kingsley Coman occupera l’autre flanc. Ce duo d’ailiers évoluera en soutien d’Olivier Giroud, tandis qu’Antoine Griezmann aura les clés du jeu dans une position plus axiale et libre.

Parmi les changements opérés par le sélectionneur, il y a celui qui concerne Moussa Sissoko. Le milieu des Spurs prend la place de Blaise Matuidi dans l’entrejeu. Il est associé à Corentin Tolisso, lequel enchaine avec une deuxième titularisation de suite.

En défense, la charnière centrale reste inchangée. Raphaël Varane et Clément Lenglet sont de nouveau alignés ensemble. En revanche, sur les côtés, Leo Dubois et Lucas Digne intègrent l’équipe et vont avoir la possibilité de marquer des points aux yeux de leur coach. Enfin, au poste de gardien, Hugo Lloris reste intouchable.

La rencontre débutera à 20h45 et pourrait permettre aux Tricolores de faire un autre pas important vers la phase finale de l’Euro.