France-Allemagne, Hugo Lloris : "Giroud-Mbappé ? Ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire"

Le capitaine de l'équipe de France était présent ce lundi pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avant le choc contre l'Allemagne.

Cinq jours après le début de l'Euro 2020, la France, vice-championne d'Europe en titre, va faire son entrée en lice dans la compétition. Les Bleus vont rentrer directement dans le grand bain avec un remake de la demi-finale de l'Euro 2016, ou encore du quart de finale de la Coupe du monde 2014, face à l'Allemagne. Un choc entre les deux derniers champions du monde pour lequel les Bleus sont prêts. En conférence de presse d'avant-match, Hugo Lloris se méfie de l'Allemagne.

"Les France-Allemagne, ça rappelle des bons souvenirs et des moins bons. Bien évidemment, ce sont des grands classiques dans les grandes compétitions européennes ou mondiales. Celle-ci aura son importance, c'est un match d'ouverture dans une poule très relevée. Il y en a une qui est championne du monde en titre et les Allemands qui sont sur une phase de reconstruction, ils ont fait appel à des anciens aussi, mais c'est une grande nation du football. Ils seront très motivés à l'idée de démarrer une nouvelle compétition avec beaucoup d'ambition et qui plus est à domicile. On s'attend à un match très difficile", a analysé le capitaine des Bleus.

Hugo Lloris comprend l'excitation autour du trio d'attaque des Bleus : "Ce sont des joueurs de très très haut niveau qui sont réguliers depuis de nombreuses années. C'est encore plus le cas pour Antoine et Karim, car Kylian est encore jeune mais ce qu'il réalise depuis le début de sa carrière est assez fort. Je peux comprendre qu'il y ait de la crainte chez nos adversaires, qu'on en fasse des éloges, mais demain ils seront surveillés. Et si on veut faire un grand résultat, ça passera par une belle performance collective. On sait qu'ils sont capables de faire une différence à n'importe quel moment du match. Mais ce qu'on recherche avant tout c'est d'être bien équilibré sur le terrain et de faire un grand match face à une grande nation du football".

Écrire notre propre histoire

Le gardien de l'équipe de France ne voit pas forcément une équipe de France plus forte qu'en 2018, mais c'est une équipe différente avec plus d'expérience : "Il y a une expérience en plus pour certains joueurs parce que l'effectif a bien évolué en trois ans. Cela peut nous servir de repère. Mais encore une fois c'est une autre compétition, on ne peut pas comparer".

"Et en face de nous, ce sera une équipe différente. Une grande nation du football qui sera motivée à jouer son premier match à domicile contre l'équipe de France. Je n'aime pas comparer les compétitions parce qu'elles sont différentes. C'est à nous d'écrire notre propre histoire, d'être présent dès demain et tout au long de la compétition", a ajouté le gardien de Tottenham.

Hugo Lloris a commenté l'affaire Giroud-Mbappé qui n'a pas eu d'impact sur le groupe d'après lui : "Pour être honnête avec vous, ça a fait beaucoup plus de bruit à l'extérieur qu'en interne. Olivier et Kylian ont eu une discussion le lendemain du match, mais il n'y a rien d'anormal. Il y a eu un petit différend, mais ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire. Mais en aucun cas, ça n'a affecté l'équipe et le collectif. Cela a été géré de la bonne manière. C'est derrière nous. Maintenant, j'ai envie de dire place au terrain et à la compétition".