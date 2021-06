France - Allemagne (1-0), Mats Hummels plaide coupable

Auteur du but contre son camp qui a entraîné la défaite de l’Allemagne, Hummels aurait voulu fêter ses retrouvailles avec la sélection autrement.

En 2014, il a été le bourreau de l’équipe de France, en étant l’auteur de l’unique but dans le quart de finale du Mondial au Brésil. Sept ans après, Mats Hummels a encore été le seul à trouver le chemin des filets lors d’un nouveau choc entre Français et Allemands. Seulement, cette fois, le défenseur du Borussia Dortmund a trouvé le moyen de marquer contre son camp.

Sur une superbe ouverture de Paul Pogba, Lucas Hernandez a choisi de centrer en force à destination de Kylian Mbappé, présent au second poteau. Mis sous pression par la présence de l’attaquant du PSG, le défenseur allemand a cherché à dégager en corner, pour éloigner le danger.

Il a finalement enlevé une belle épine du pied des Bleus dans ce match d’ouverture pour les deux équipes dans ce groupe F. Ayant repris le ballon du tibias voire mollet, il a envoyé un missile à bout portant dans la lucarne de Manuel Neuer, incapable d’esquisser le moindre geste.

Une erreur défensive aux lourdes conséquences puisque la Maanschaft s’est inclinée contre la bande à Deschamps et reste désormais sur neuf matches sans la moindre victoire contre les Bleus. La dernière en date n’est autre que ce fameux quart de finale du Mondial 2014.

Snobé par Joachim Löw depuis novembre 2018 et la tentative de reconstruction de l’effectif, Hummels a fait son retour juste pour l’Euro. Après la rencontre, il a plaidé coupable, regrettant de ne pas avoir marqué son retour de la meilleure des façons…

"La défaite nous fait très mal et à moi surtout parce que mon but a décidé du sort du match au final, a-t-il écrit sur Instagram. Nous avons tout donné et nous nous sommes bien battus."

"Bien sûr, nous savons aussi que nous avons encore une marge de progression en termes de jeu. Mais vous avez vu que nous voulons nous arracher lors de ce tournoi, que nous voulons vous inspirer à nouveau et réussir."

"Je tiens à vous remercier beaucoup pour tous les messages, je n'ai probablement jamais reçu autant (pas seulement) de mots encourageants. Et c'est tant mieux car cela signifie tellement pour moi d'être de retour en sélection."