France-Albanie : l'infatigable Blaise Matuidi

Privé de N'Golo Kanté, Paul Pogba et Tanguy Ndombélé, Didier Deschamps peut encore compter sur l'infatigable Blaise Matuidi au milieu de terrain.

Didier Deschamps va devoir trouver des solutions pour pallier les forfaits de Pogba et Kanté au cœur du jeu. L'une d'elles mène à Blaise Matuidi (32 ans). Le trentenaire, valeur sûre des Bleus depuis de longues années, s'impose comme une option logique dans un secteur privé aussi de Ndombélé.

Il pourrait ainsi être réaxé après avoir répondu présent sur le côté gauche d'un système en 4-4-2. "Il faudra demander au coach. C'est lui qui fait l'équipe, a-t-il répondu lorsque la question d'un repositionnement dans l'axe samedi contre l'Albanie lui a été posée. S'il m'aligne, j'essayerai de répondre présent comme toujours."

Car avec 81 sélections, Blaise Matuidi a non seulement des qualités à faire valoir sur le terrain, mais aussi en dehors. Son expérience et son leadership ne seront pas de trop pour remettre les pendules à l'heure après la défaite en Turquie (0-2), début juin.

"Une seconde jeunesse"

Le milieu de terrain de la a abordé ce rassemblement en forme, même s'il assure qu'il "y a eu des moments où [il était] mieux". Une bonne condition qu'il explique ainsi : "En ce moment, je me sens vraiment bien. J'ai l'impression de retrouver une seconde jeunesse. Le club où je suis m'aide beaucoup à ce niveau-là et comme je l'ai toujours dit, la Juve aide à prendre des années. C'est pour ça que je suis heureux dans ce club et je me sens vraiment bien."

La saison dernière, Blaise Matuidi a joué 53 matches toutes compétitions confondues avec son club et la sélection, dont 42 avec la Juve. Il totalisait 61 matches la saison précédente, et 62 matches en 2016-2017. Un bilan plus qu'honorable, voire admirable, pour un joueur que les blessures épargnent grâce, selon lui, au "facteur chance", mais aussi à "un travail invisible", qui lui permet pour l'instant d'être tranquille à ce niveau-là.

Une bonne nouvelle pour les Bleus qui pourraient même compter sur l'infatigable Matuidi un peu plus longtemps que prévu. L'ancien Parisien, en tout cas, n'est plus si sûr d'arrêter après l'Euro. "J'ai peut-être dit une bêtise en disant ça...", confiait-il vendredi. Wait and see.