Compositions officielles France-Albanie : les Bleus en 4-4-2 avec Lemar, Coman et Tolisso

L'équipe de France se présente dans son 4-4-2 habituel pour affronter l'Albanie (20h45). Leman, Coman et Tolisso sont titulaires.

C'est la rentrée pour l'équipe de France qui affronte l'Albanie ce samedi soir (20h45). Didier Deschamps doit composer avec plusieurs absences notables (Kylian Mbappé, Paul Pogba, N'Golo Kanté).

Le sélectionneur des Bleus a conservé son 4-4-2 habituel (ou 4-2-3-1 selon les phases de jeu) avec le tandem Griezmann-Giroud en attaque.

Sur les côtés, Thomas Lemar prend place sur le flanc gauche et Kingsley Coman, en grande forme, sera chargé de faire parler sa vitesse à droite. Corentin Tolisso et Blaise Matuidi sont associés dans l'entrejeu, devant une charnière centrale composée de Raphaël Varane et Clément Lenglet. Les latéraux champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez (qui fait son retour), tiennent leur place.

L'article continue ci-dessous

Un onze conforme à la mise en place effectuée vendredi soir, comme nous vous l'avions annoncé.

Voici la composition de l'Albanie : Strakosha – Ismajli, Djimsiti, Mavraj (c) – Hysaj, Ramadani, Abrashi, Roshi – Bare - Uzuni, Balaj.