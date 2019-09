France-Albanie - Edoardo Reja : "Je veux onze lions sur le terrain"

Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur de l'Albanie a annoncé la couleur : les Bleus devront batailler pour l'emporter.

Prochain adversaire des Bleus, samedi soir au Stade de pour le compte des qualifications à l' , l'Albanie se présentera face aux hommes de Didier Deschamps avec un nouveau visage, une nouvelle identité. En effet, les visiteurs compteront sur la présence de leur sélectionneur Edoardo Reja sur leur banc, l'ancien entraîneur de ayant été intronisé à ce poste en avril dernier.

Ce vendredi, à la veille de la confrontation face aux Champions du Monde, l'Italien s'est présenté face aux médias pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Et le sélectionneur de l'Albanie attend un investissement de tous les instants de la part de ses joueurs.

"Essayer de faire des contre-attaques, ne pas rester derrière à 100%"

"La chose la plus importante est de ne pas faire d'erreurs, de laisser le moins d'espaces possible, et contre une équipe pareille, il faut un engagement physique maximal. Je n'aime pas fermer le jeu au début, on va essayer de faire des contre-attaques, ne pas rester derrière à 100%. Je veux onze lions sur le terrain", a en effet déclaré Edoarda Reja, avant d'évoquer Didier Deschamps, qui semble avoir bien étudié l'Albanie avec son staff. (Plus tôt dans la journée, le sélectionneur français avait en effet souligné la défense à trois mise en place par l'Albanie, en conférence de presse).



"Pour nous, normalement c'est une mauvaise nouvelle que notre adversaire nous connaisse aussi bien. Mais je sais qu'il va faire son équipe sans tenir compte de nous. C'est un ami, une grande personne et un grand entraîneur. Contre nous, il ne va pas prendre de risques, il va chercher un équilibre, il a des joueurs de grande qualité qui savent utiliser les petits espaces", a confié celui qui a signé pour sept mois à la tête de l'Albanie.

Depuis le début de ces qualifications à l'Euro 2020, l'Albanie a perdu contre l' (0-1) et la (0-2), mais est parvenue à s'imposer face à Andorre (3-0) et la Moldavie (2-0). Aux Bleus de lui infliger un troisième revers samedi soir.