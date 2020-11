France, Adrien Rabiot explique son retour en grâce avec les Bleus

Brillant face au Portugal, le milieu de terrain français a souligné l'impact qu'à eu son transfert à la Juventus sur son évolution.

Adrien Rabiot est bluffant depuis son retour en équipe de . Rappelé par Didier Deschamps au mois de septembre après plus de deux ans sans avoir été sélectionné, le milieu de terrain de la a profité de la place laissée vacante par Blaise Matuidi pour s'imposer chez les Bleus. L'ancien du PSG a trouvé sa place dans le système de Didier Deschamps et a brillé lors du succès face au samedi soir. Dans une interview accordée à M6, Adrien Rabiot a justifié son retour canon chez les Bleus.

"Les gens je les laisse parler, je les laisse dire ce qu’ils veulent, ce n’est pas ça qui m’importe. Je sais que cette équipe de France je l’aime beaucoup. C’est vraiment une fierté de porter ce maillot. ce qui s’est passé dans le passé, c’est du passé. Je suis ici, je joue avec grand plaisir, avec détermination. J’espère continuer de cette façon là. Je suis vraiment très heureux, épanoui", a expliqué le milieu de terrain de la Juventus.

"Dans la vie, tout va très vite. Dans le football c’est la même chose. J’ai su être patient, j’ai attendu d’avoir mon moment. Le coach me fait confiance, et jusqu’à présent, je pense que je le lui rends bien. Je suis vraiment content d’être de retour dans cette équipe, c’est vraiment une fierté d’être là, de représenter l’équipe de France. Depuis que je suis à la Juventus, j’ai l’impression d’être un autre joueur, une autre personne. Ce transfert-là, ça m’a fait grandir. Ça se voit en équipe de France. Je suis vraiment heureux dans la vie de tous les jours, sur et en dehors du terrain. C’est vraiment très important pour moi", a ajouté l'ancien du PSG.

Au lendemain de la victoire contre le Portugal, ce dimanche, Adrien Rabiot avait déjà évoqué sa situation en équipe de France au micro de Téléfoot : "J'étais surpris d'être rappelé aussi tôt, mais le sélectionneur m'a même dit qu'il aurait même pu me rappeler plus tôt. On a bien discuté, j'ai apprécié cette conversation et ça a permis de nous libérer chacun de notre côté. Je ne lâcherai cette place pour rien au monde : je n'ai pas envie de sortir de ce groupe".

"Dans mon football et même en dehors, je prends de l’âge. Le fait d’être allé à la Juventus, d’avoir changé d’environnement, de club, de pays, bien sûr, tout ça, ça fait grandir. Je me sens meilleur, plus complet. On a beaucoup travaillé au niveau tactique en , ce qu’on n’avait pas l’habitude de faire en France. C’est vraiment bénéfique. Je me sens beaucoup mieux", a conclu le milieu de la Juventus. Adrien Rabiot va désormais devoir confirmer dans le temps.