Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone lors du scrutin du 15 mars, a adressé un message à Juan Laporta après son investiture officielle, hier mercredi.

Juan Laporta a pris officiellement les rênes du FC Barcelone hier, entamant son quatrième mandat à la tête du club, à l’issue d’une cérémonie d’investiture qui s’est déroulée dans l’Auditorium 1899, archi-comble, en présence de personnalités politiques et sportives ainsi que de figures emblématiques du Barça.

Selon Mundo Deportivo, Font a déclaré : « Je souhaite à Juan Laporta beaucoup de succès dans son mandat qui débute aujourd’hui, à un moment décisif pour l’avenir du club : mener à bien et financer la rénovation du Camp Nou, assurer la viabilité économique, renforcer le tissu social et institutionnel, et mettre en place un projet sportif qui nous permette de remporter à nouveau la Ligue des champions et de concourir pour le plus grand nombre possible de titres dans toutes les compétitions.

Il a conclu : « De notre côté, au sein de l’institution, nous sommes prêts à aider le président et le conseil d’administration de toutes nos forces. Dans le même temps, nous veillerons, comme vous en avez toujours l’habitude, à protéger les intérêts du club. Vive Barcelone, vive la Catalogne ! »

Cette prise de position surprend, Font étant connu comme l’un des principaux rivaux et critiques de la politique de Laporta.