Fouzi Lekjaa tranche sur son avenir à la présidence de la Fédération marocaine après son nouveau poste

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a tranché quant à son maintien à la tête de l'instance footballistique, après avoir pris en charge un nouveau portefeuille ministériel au sein du gouvernement marocain.

Selon les informations rapportées par le journaliste marocain Izem Anass, Lekjaa poursuivra ses fonctions de président de la Fédération royale marocaine de football, et sa nomination au poste de ministre de l'Économie, des Finances et de la Performance publique n'aura aucune incidence sur sa position à la tête du football marocain.

Lekjaa a été nommé vendredi ministre de l'Économie, des Finances et de la Performance publique dans la nouvelle composition gouvernementale, après avoir occupé depuis 2021 le poste de ministre délégué chargé du Budget.

Cette nomination intervient après plusieurs années de présence dans le paysage sportif marocain, son nom étant associé au développement du football dans le pays et au renforcement de la place des sélections et des clubs marocains sur la scène internationale, en plus de ses responsabilités administratives au sein des instances footballistiques continentales et internationales.

Le Mondial 2030 au premier plan

Lekjaa devrait continuer à cumuler ses responsabilités gouvernementales et la présidence de la Fédération marocaine, au moment où le Maroc se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2030, en partenariat avec l'Espagne et le Portugal.

L'organisation de la finale du Mondial s'impose comme l'un des objectifs fortement mis en avant dans les préparatifs marocains, dans un contexte de concurrence entre le Grand Stade Hassan II, en cours de construction à Benslimane, près de Casablanca, et le stade Santiago-Bernabéu, dans la capitale espagnole Madrid.

La Fédération internationale de football, la FIFA, n'a pas encore annoncé sa décision finale concernant le stade qui accueillera la finale de la compétition.

Plusieurs fonctions dans le football africain et international

La présence de Lekjaa ne se limite pas à la Fédération marocaine et au gouvernement, puisqu'il occupe également le poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football, la CAF, en plus de la présidence de la commission des finances de l'instance continentale.

Il assume par ailleurs la vice-présidence de la commission chargée de l'organisation des compétitions de clubs et du système d'octroi des licences, et siège en outre au Conseil de la Fédération internationale de football, la FIFA.