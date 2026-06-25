António José Folha, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale portugaise de football, estime que le capitaine Cristiano Ronaldo, joueur du club saoudien Al-Nassr, reste capable de faire la différence dans les grands rendez-vous, y compris lors de la Coupe du monde 2026 en cours.

Dans une interview accordée au journal saoudien « Al-Riyadiah », Folha a affirmé : « Ronaldo reste capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Son expérience, son leadership et son mental de gagnant constituent des atouts majeurs pour la sélection portugaise. »

Il a ajouté : « Il reste efficace dans la surface de réparation, et son influence ne se limite pas à marquer des buts… Les joueurs qui possèdent ce type de personnalité donnent le meilleur d’eux-mêmes sous pression. »

Figure emblématique du football portugais des années 1990, Foula est également revenu sur les performances de la sélection lors de la phase de groupes, soulignant que : « Le Portugal a affiché une réaction positive sur le plan de la force et de la performance, depuis le match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo lors de la première journée jusqu’à la large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan. »

Face à l’Ouzbékistan, le Portugal a affiché un jeu de qualité, équilibré et une nette domination durant toute la rencontre. Ce résultat est important pour renforcer la confiance, mais l’essentiel est de poursuivre cette progression et de s’améliorer sans cesse. »

Concernant la rencontre à venir face à la Colombie lors de la dernière journée de la phase de groupes, il anticipe « un match intense et équilibré. La Colombie possède des joueurs exceptionnels dans les transitions offensives rapides ; les Portugais devront donc gérer la possession avec prudence et éviter les erreurs dans les zones dangereuses… La gestion des espaces entre les lignes sera décisive ; à ce niveau, ce sont souvent les petits détails qui font la différence. »

Interrogé sur les chances de titre du Portugal, il a ajouté : « La constance et l’équilibre sont essentiels en phase à élimination directe. Il faut maintenir un niveau de performance régulier tout au long de la compétition et trouver le juste milieu entre puissance offensive et solidité défensive. »

Il a conclu : « L’efficacité dans les deux surfaces, la capacité à s’adapter aux styles adverses et la gestion mentale des matchs à élimination directe seront décisives. Les équipes qui réussissent allient une identité claire à un réalisme sans faille dans la gestion des aléas. »