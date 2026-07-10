Fortuna Sittard recrute sa troisième recrue estivale au Club de Bruges : « Je m'y sens bien et en confiance »

Le Fortuna Sittard a officialisé l'arrivée de Siebe Wylin. Le défenseur, qui arrive du Club Bruges, a signé un contrat de deux ans avec le club néerlandais.

Ce défenseur belge de 23 ans, droitier, évolue principalement au poste d’arrière droit. Formé au KSV Roeselare, au Club de Bruges puis au KV Ostende, il a ensuite rejoint ce dernier club en 2019.

En 2019, il quitte Bruges pour Ostende, où il reste cinq ans et fait ses débuts au plus haut niveau, disputant au total 47 matchs.

Il y a deux ans, il était revenu au Club de Bruges, où il s’est imposé comme un pilier de l’équipe réserve (49 matchs). Sans avoir fait ses débuts avec l’équipe première des « Blauw-Zwart », il s’expatrie pour la première fois à l’étranger.

« Avec Siebe, nous recrutons un défenseur talentueux qui correspond parfaitement au profil que nous recherchions », explique le directeur technique Joris Mathijsen.

« Nous avons pleinement confiance en ses qualités et nous nous réjouissons de le voir poursuivre son développement au Fortuna. » De son côté, Wylin confie que ses premières impressions sont « très positives ».

« C’est la première fois que je me lance dans une aventure en dehors de la Flandre occidentale, donc le sentiment que Fortuna m’a transmis était très important pour moi. Dès le premier contact, je me suis senti accueilli et en confiance ici. »

« J’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers demain », ajoute Wylin.

Après Sven Simons (FC Eindhoven) et Lequincio Zeefuik (AZ, prêt), Wylin devient la troisième recrue estivale du club, qui a par ailleurs officialisé mercredi le départ de l’international congolais Samuel Bastien.

« La résiliation du contrat offre à la fois à Fortuna et à Bastien la possibilité de passer à l’étape suivante », a indiqué le club à ce sujet.