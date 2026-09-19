Fortuna Sittard couronne son bon début de saison par une victoire chez la lanterne rouge Willem II

Fortuna Sittard a déjà décroché samedi soir sa quatrième victoire de cette saison d’Eredivisie VriendenLoterij. L’équipe de l’entraîneur Danny Buijs a été tout juste plus forte que Willem II : 0-1, grâce à un but de Philip Brittijn.

L’absent le plus marquant au coup d’envoi à Tilburg était Lequincio Zeefuik. L’attaquant de 21 ans a dû se contenter d’un rôle de remplaçant, l’entraîneur Danny Buijs ayant choisi en attaque Ole Romeny et Anthony Descotte.

Dès le début du match, Fortuna a semblé obtenir un penalty. Ivo Pinto est allé au sol après un duel avec Nathan Tjoe-A-On et Dennis Higler a été appelé par la VAR devant l’écran. Après avoir revu les images, l’arbitre a toutefois décidé de maintenir sa décision : pas de penalty.

Peu après, il y a eu de l’agitation dans la surface de réparation de l’autre côté du terrain. D’une belle passe, Eser Gürbüz a lui aussi mis son coéquipier Devin Haen en tête-à-tête avec Mattijs Branderhorst, mais le gardien de Fortuna a réalisé l’arrêt.

Dans le reste de la première période, Fortuna a eu la maîtrise. Le danger est surtout venu de Mohamed Ihattaren, principalement grâce à ses centres, mais cela n’a pas débouché sur des buts avant la pause.

Après la pause, Fortuna s’est montré dangereux par l’intermédiaire de Brittijn (arrêt de Maxime Delanghe) puis de Zeefuik, entre-temps entré en jeu (au-dessus). Côté Willem II, Uriël van Aalst a vu sa tentative détournée à côté du but par Branderhorst.

Zeefuik a ensuite vu un but lui être refusé en raison d’une faute qui l’avait précédé. Mais à dix minutes de la fin, tout s’est quand même bien terminé pour les visiteurs : Ihattaren a centré, Zeefuik a placé sa tête, Delanghe a repoussé, mais sur le rebond, Brittijn a tout de même inscrit le 0-1.

Le score n’évoluera plus. Grâce à cette victoire, Fortuna grimpe à une belle sixième place en Eredivisie. Willem II est lanterne rouge avec seulement deux points.