Fortuna Sittard a publié une photo d’Anel Halilovic, « complètement métamorphosé », et les supporters se sont rués dans les commentaires pour réagir à son apparence

Fortuna Sittard a soudainement publié une photo d’Alen Halilovic. Le milieu de terrain croate n’avait plus joué pour le club limbourgeois depuis le 1er février, mais il est de retour.

Mardi, le club a disputé un match amical contre Geleen-Zuid, formation de quatrième division, et s’est imposé 11-0, d’après une publication sur X.

Victime d’une entorse à la cheville en début de saison, il avait manqué les treize premières rencontres et, à son retour, n’avait pas encore retrouvé son niveau optimal.

Il est ensuite entré en jeu à trois reprises en janvier et février, pour respectivement une, huit et deux minutes, sous les ordres de l’entraîneur Danny Buijs.

Puis il a de nouveau disparu des radars. Depuis le 1^(er) février, il n’avait plus porté le maillot limbourgeois. Dimanche dernier, il a réintégré le groupe pour la première fois depuis deux mois.

Les supporters de Fortuna Sittard, qui ont vu la photo, se sont empressés de commenter l’apparence du créatif : « Je vois que les tartes limbourgeoises font leur effet », lance l’un d’eux, tandis qu’un autre remarque qu’il s’est « fait un petit ventre ».











