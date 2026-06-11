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Muhammad Sharaf Eldeen

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Forts de leur confiance en une victoire contre le FC Barcelone, les dirigeants du Real Madrid ont soumis une offre officielle à la légende de Manchester City

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Le Real Madrid affronte la concurrence du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

Selon le journaliste italien de renom Fabrizio Romano, le Real Madrid a officialisé une offre pour recruter Bernardo Silva, milieu portugais récemment départi de Manchester City, lors du prochain mercato estival.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, qui a publié jeudi un message sur son compte « X », le milieu de terrain portugais Bernardo Silva, récemment départi de Manchester City à l’issue de la dernière saison, serait la cible d’une proposition officielle de la part du club madrilène.

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Les discussions entre le club madrilène et l’ancien Monégasque sont en cours, précise le journaliste.

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Selon la même source, le nouvel entraîneur des Merengues, José Mourinho, pousserait pour finaliser ce recrutement, tandis que le Real se considère en pole position par rapport à ses rivaux Barcelone et Atlético de Madrid, également intéressés par l’international portugais.

Le club merengue entend ainsi renforcer son effectif cet été, après une saison blanche sur les plans national et européen, marquée par des tensions répétées au sein du vestiaire.

Silva se prépare actuellement à disputer la Coupe du monde avec le Portugal, dans un groupe comprenant également la Colombie, la République démocratique du Congo et l’Ouzbékistan.

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