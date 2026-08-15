C’était la 84e minute samedi après-midi à l’Allianz Arena, quand tout à coup, le silence s’est abattu dans l’Allianz Arena de Munich. Jamal Musiala s’était écroulé dans la moitié de terrain adverse, et plusieurs de ses coéquipiers ont immédiatement accouru de manière fébrile vers l’international allemand touché.

Le médecin urgentiste a lui aussi aussitôt fait irruption sur la pelouse, dès que l’arbitre Robert Hartmann avait interrompu la rencontre. Peu après, un léger soulagement est arrivé. Après un rapide coup d’œil sur Musiala, le médecin s’est retiré et, quelques secondes plus tard, le joueur de 23 ans a pu quitter le terrain par ses propres moyens, même s’il était vacillant sur ses jambes et avait l’air marqué.

Même juste après le coup de sifflet final, on ne savait toujours pas précisément de quoi souffrait Musiala. « On verra bien ce que c’était. Mais bien sûr, on croise les doigts », a déclaré le capitaine du FCB, Manuel Neuer, au micro de MagentaTV, sans disposer de davantage d’informations, pas plus que le milieu de terrain de Leipzig Rocco Reitz.

Selon les informations du SID, Musiala a été victime d’un malaise. Il se plaignait de vertiges et de problèmes circulatoires. La rencontre s’est disputée par des températures nettement supérieures à 30 degrés. « Le plus important, a déclaré le directeur sportif Max Eberl après le coup de sifflet final au sujet de Musiala, c’est qu’il va bien. »

Jamal Musiala avait lui-même marqué peu avant le but décisif

Quelques minutes avant ce moment de frayeur, Musiala avait inscrit le but du 3-1 final pour les siens dans la Telekom Cup contre Leipzig, sur un service de la recrue Ismael Saibari. Luis Diaz et Nathaniel Brown, lui aussi recruté cet été, ont inscrit les autres buts du champion record d’Allemagne. Entre-temps, Brajan Gruda avait égalisé pour les visiteurs saxons.

Musiala n’a pas été le seul Munichois à devoir quitter le terrain par précaution pour sa santé. Min-jae Kim n’a plus pu continuer après un peu plus d’une heure de jeu en raison de problèmes à la cuisse.

Dès le début de la rencontre, Konrad Laimer avait semé l’inquiétude chez tous ceux qui supportent le FC Bayern. L’international autrichien n’a visiblement pas pu continuer après un duel avec David Raum de Leipzig, souffrant de fortes douleurs à la jambe droite, au niveau de la cuisse ou du genou.

« Konny a reçu un coup assez tôt, et son pied a aussi gonflé assez vite. C’est pourquoi nous l’avons remplacé par précaution », a déclaré Eberl. « C’en était arrivé au point où il ne pouvait plus courir et devait être soutenu. Cela se voyait. Il ne se déplaçait pas librement. Je ne peux vraiment pas dire aujourd’hui combien de temps cela va durer. »

Le Bayern disputera mardi prochain son dernier match de préparation contre le club de deuxième division 1. FC Heidenheim, avant d’affronter le samedi suivant le Borussia Dortmund pour la Franz Beckenbauer Supercup.