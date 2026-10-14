Dans ce qui constitue l'épreuve la plus périlleuse pour son avenir à la tête du football mondial, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), se présentera demain jeudi devant ses opposants lors de la réunion décisive du Conseil de la FIFA à Zurich, pour la première fois depuis l'effondrement retentissant de son projet controversé de vendre une participation dans ses grandes compétitions, au premier rang desquelles la Coupe du monde.

Infantino entrera dans la salle de réunion en sachant pertinemment que son siège n'est plus assuré, après la multiplication des appels à son départ venus de trois des plus grands continents du football, dans une fracture sans précédent qui menace de bouleverser les équilibres du jeu.

La révolte des trois continents

La crise a révélé une profonde fissure dans l'édifice de la FIFA, la contestation étant menée par Aleksander Ceferin, président de l'Union européenne de football (UEFA), le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique (AFC), et Victor Montagliani, président de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

Les trois présidents ont affirmé, dans une position commune, que « le temps du changement à la tête de la FIFA est venu », réclamant la démission immédiate d'Infantino. Leurs représentants devraient assister à la réunion du Conseil de la FIFA pour l'affronter face à face.

Cette confrontation survient à un moment particulièrement sensible, puisque Infantino se prépare à disputer les élections pour un nouveau mandat, prévues en mars 2027 dans la capitale marocaine, Rabat, tandis que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre prochain.

Signe que l'opposition commence à s'organiser, Ramon Vega, ancien défenseur de la sélection suisse et de Tottenham, a annoncé la semaine dernière son intention de se présenter au poste, sans toutefois confirmer à ce jour qu'il disposait du soutien de cinq fédérations nationales, condition indispensable pour entrer officiellement dans la course.

La bataille de la mobilisation et du soutien arabe

En face, Infantino ne semble pas prêt à abdiquer : il livre au contraire une bataille acharnée pour rassembler les soutiens nécessaires à son maintien. Il a ainsi bénéficié d'un accueil chaleureux et d'applaudissements nourris lors de sa rencontre avec les dirigeants du football africain, la semaine dernière au Cap-Vert, et il compte également sur l'appui du bloc sud-américain lors des élections de Rabat.

Malgré les critiques virulentes émises par la direction de la Confédération asiatique, Infantino a réussi à s'assurer le soutien d'un bloc influent au sein du même continent, en premier lieu un ensemble de pays arabes qui ont annoncé leur appui.

Au-delà de la réunion : l'argent et le prix Trump

Selon des sources informées citées par l'agence « Reuters », les opposants à Infantino sont conscients des faibles chances de lui trouver une alternative solide dans l'immédiat, mais ils sont déterminés à appliquer une nouvelle stratégie consistant à l'isoler progressivement et à réduire ses larges prérogatives.

L'ordre du jour du Conseil devrait dépasser le simple réexamen de l'accord de financement externe controversé, pour englober des dossiers plus sensibles, dont les principaux sont :

- Les énormes réserves financières de la FIFA et le mécanisme de leur répartition entre les fédérations membres, au nombre de 211.

- Le cadre de gouvernance et les procédures disciplinaires au sein de l'organisation.

- La polémique persistante autour du « prix de la paix » décerné de manière controversée par la FIFA au président américain Donald Trump l'an dernier.

La proposition d'Infantino relative au financement externe prévoyait d'accorder aux fédérations 20 millions de dollars au titre du financement du développement, avec la possibilité d'obtenir 20 millions supplémentaires. Les confédérations européenne et nord-américaine y ont répondu en demandant à la FIFA de verser directement 10 millions de dollars à chacune de ses 211 fédérations.

Les yeux du monde rivés sur eux

Commentant ce moment charnière, Emanuel Medeiros, fondateur et directeur général de l'Alliance pour l'intégrité du sport mondial (SIGA), a déclaré : « Les yeux du monde sont rivés sur eux. Le monde du football s'attend à voir un Conseil qui saisisse cette occasion unique de mener un examen de gouvernance indépendant, global et véritablement transparent. Nous espérons assurément assister à un nouvel élan et à une nouvelle dynamique. »

Mais Miguel Maduro, avocat et homme politique qui a présidé la commission de gouvernance de la FIFA en 2016 avant d'être démis par Infantino, s'est montré plus pessimiste : « Je serais surpris que la réunion de jeudi aboutisse à quoi que ce soit de significatif. »

Et d'ajouter : « Ils pourraient annoncer la création d'un groupe de travail, voire la conduite d'un examen indépendant, mais la crédibilité de l'un comme de l'autre de ces processus serait extrêmement limitée au vu du bilan de la FIFA. Un tel processus, s'il n'est pas réellement indépendant et applicable, pourrait n'être qu'une formalité destinée uniquement à faire baisser la pression de l'opinion publique. »



