L’ancien gardien de but de l’équipe nationale saoudienne s’apprête à faire son retour sur les terrains la saison prochaine, alors qu’il était à deux doigts de hang up ses gants pour de bon.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, Abdullah Al-Ma’iouf, ex-gardien d’Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad et de la sélection saoudienne, s’apprête à faire son retour sur les terrains la saison prochaine, après une année sabbatique.

Il n’a pas porté les couleurs d’un club la saison passée, son dernier match remontant à l’exercice 2024-2025 sous le maillot d’Al-Shabab, ce qui avait convaincu son entourage qu’il raccrochait les gants.

Selon le quotidien, l’ancien international a d’ailleurs déjà entamé un programme d’entraînement spécifique dans un centre sportif de Riyad afin de peaufiner sa condition physique et de retrouver ses sensations.

Il examine actuellement plusieurs offres professionnelles dans l’optique de choisir le club où il évoluera lors de l’exercice 2026-2027.

Cette décision intervient parallèlement aux performances remarquables de Mohammed Al-Owais avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a repoussé neuf tirs, permettant aux « Verts » d’arracher un match nul précieux face à l’Uruguay (1-1) lors de la première journée.

Âgé de 39 ans, il avait pris part à une seule Coupe du monde avec les « Vert » en 2018, en Russie, disputant un match unique perdu 5-0 contre les hôtes.

Formé au sein des équipes jeunes d’Al-Hilal, Al-Ma’iouf a porté le maillot de l’équipe première entre 2004 et 2007 avant de s’engager avec Al-Ahli. Il est ensuite revenu chez les « Za’im » en 2016, y restant jusqu’en 2023, puis a bouclé sa carrière par un passage d’une saison à Al-Ittihad, suivi d’une dernière année à Al-Shabab.