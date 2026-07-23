Un club italien est entré dans la course à la signature de l'Argentin Franco Mastantuono, la star du Real Madrid, lors du mercato estival actuel.

Le journal « AS » a indiqué que Mastantuono ne manque pas de prétendants, puisqu'après l'intérêt de Fulham, la Fiorentina semble s'être elle aussi jointe à la course pour le recruter.

Selon « Calciomercato », la Viola a tâté le terrain auprès du Real Madrid au sujet d'un prêt du joueur, alors que le club italien concentre ses efforts sur le recrutement d'ailiers et de milieux offensifs pour épauler l'avant-centre pur.

Si l'intérêt de la Fiorentina venait à se concrétiser, le club italien bénéficierait d'un avantage évident dans ce dossier, car Mastantuono possède également la nationalité italienne et n'occuperait donc pas une place réservée aux joueurs extracommunautaires.

Quant à Fulham, et selon ce qu'avait précédemment révélé le journal AS, il souhaite lui aussi recruter le joueur sous forme de prêt d'une saison.

Pour le Real Madrid, le prêt reste la seule option envisagée, le club madrilène ne voulant pas perdre le contrôle du joueur argentin en raison de son jeune âge (18 ans), ainsi que du montant important déboursé l'été dernier, à savoir 63,2 millions d'euros.

Le 1er août prochain, le Real Madrid affrontera la Fiorentina lors de son premier match amical officiel dans le cadre de sa préparation d'avant-saison.