Azor Matusiwa (27 ans) espère ardemment que Ipswich Town, son club, décrochera cette saison la promotion tant convoitée en Premier League. Le milieu de terrain né à Hilversum s’est confié à Voetbalzone lors d’un entretien approfondi. Il rêve d’apparaître l’an prochain dans son émission préférée, Match of the Day, et de vivre ainsi la consécration suprême après des années d’efforts.

Né à Hilversum, le milieu de terrain s’est imposé comme un maillon indispensable des Tractor Boys. Cette saison, il totalise déjà 3 370 minutes de jeu, réparties sur 39 matchs officiels, et affiche une régularité qui force l’admiration. « Mais je suis loin d’en avoir fini. La phase la plus importante commence justement maintenant. »

Rennes

Lors de notre précédente interview, il portait encore le maillot du Stade de Reims. Depuis, son parcours s’est accéléré. « J'ai depuis changé deux fois de club. J'ai passé un bon moment à Reims, puis j'ai choisi de franchir une nouvelle étape en rejoignant le Stade de Rennes. Dans ce club, il se passait beaucoup de choses en coulisses. Beaucoup de bruit, ce qui a également eu une influence sur nos performances sur le terrain. »

«Il y avait un manque de stabilité, ce qui m’a poussé à décider qu’il était temps de passer à autre chose. La direction du club de Rennes souhaitait me garder, mais j’avais un très bon feeling avec Ipswich. Après avoir discuté avec l’entraîneur Kieran McKenna, j’étais convaincu. J’étais encore sous contrat pour trois ans en France, mais heureusement, ils m’ont accordé ce transfert. Tout s’est déroulé de manière très correcte et j’en suis reconnaissant », raconte Matusiwa, satisfait.

En quatre saisons passées sous les couleurs du FC Nantes, le milieu de terrain néerlandais a disputé plus d’une centaine de matches en Ligue 1, acquérant une expérience précieuse et une solidité reconnue par ses pairs. Âgé de 25 ans, le natif d’Amsterdam a donc décidé de franchir un cap dans sa carrière en s’engageant avec les Tractors, un club ambitieux qui vise une rapide remontée vers l’élite anglaise. « Après quatre années passées en France, j’ai ressenti le besoin de relever un nouveau défi, de changer d’air tout en restant exigeant sur le plan sportif et financier. L’Angleterre a toujours été un rêve, mais il était essentiel que le projet du club me corresponde parfaitement. »

« Je ne suis pas du genre à signer avec le premier club venu. L’offre devait être intéressante tant sur le plan sportif que financier. Ipswich peut m’offrir cela. Ce club a l’ambition de revenir en Premier League et d’y rester. J’espère que nous réussirons à monter dès cette saison », a déclaré Matusiwa.

Bien que les grands clubs néerlandais aient régulièrement cherché un milieu défensif ces dernières années, aucun n’a jamais concrétisé pour Matusiwa. « En tout cas, mon agent n’en a rien dit. Peut-être que je suis tout simplement trop cher. »

« Quand on regarde ce que les clubs ont déjà payé pour moi ces dernières années, ce sont des sommes considérables. Si mon prix avait été de quelques millions d’euros, peut-être que les choses auraient été différentes », analyse le Néerlandais, dont les trois derniers transferts totalisent déjà 30 millions d’euros. « Cela ne me met pas de pression supplémentaire. Par rapport à d’autres, ce n’est pas si grave. »

McKenna

Bien qu’il connaisse peu Ipswich, un unique entretien avec McKenna l’été dernier lui a suffi pour être convaincu. « Il m’a dit exactement ce dont j’avais besoin. Le plus beau, c’est que tout s’est réalisé jusqu’à présent. Beaucoup diront que passer de la Ligue 1 au Championship est un recul, mais je ne vois pas les choses en noir et blanc. On parle tout de même du haut du classement du Championship. »

« La Ligue 1 est sans doute un championnat plus prestigieux, qui compte parmi ses rangs plusieurs joueurs de classe mondiale. Toutefois, l’Angleterre demeure une véritable nation de football, où l’engouement des supporters crée une ambiance unique, même en deuxième division. Ici, chaque stade est plein à craquer, et j’occupe un rôle clé au sein d’un effectif qui vise ouvertement la promotion en Premier League. Tous les ingrédients sont réunis pour m’épanouir », explique Matusiwa.

L’ancien international junior des Jong Oranje constate un net progrès personnel : « Le Championship correspond bien à mon profil de joueur. J’ai toujours aimé mettre beaucoup d’énergie et me battre, mais je remarque surtout que j’ai considérablement progressé sur le plan tactique sous la houlette de cet entraîneur. Cela n’a rien à voir avec le championnat, mais uniquement avec ses qualités. »

« Sur le plan personnel aussi, le manager m’a énormément aidé depuis mon arrivée à Ipswich. Ma femme et moi sommes venus ici avec notre bébé, et combiné au déménagement dans un nouveau pays, c’est assez difficile. Tout est très humain dans ce club, c’est super agréable. C’est maintenant à moi de rendre la pareille », affirme Matusiwa.

Matusiwa anticipe que les passionnés de football du monde entier entendront encore beaucoup parler de McKenna, âgé de seulement 39 ans. « En tant qu’équipe, nous avons la chance d’avoir un entraîneur aussi compétent. J’espère pouvoir jouer encore longtemps sous ses ordres, mais Ipswich n’est absolument pas sa destination finale. »

Pour l’instant, Matusiwa savoure chaque instant en Championship. « C’est tout simplement un championnat formidable, où tout peut changer très vite. On peut avoir des difficultés face à n’importe quelle équipe. Dans tout ce chaos, j’essaie de rester fidèle à mes qualités de footballeur. À chaque match, je constate encore que ma formation au centre de formation néerlandais de l’Ajax me donne un avantage. Cette base m’apporte de la sérénité avec le ballon. »

« La seule chose qui me manque, c’est un peu plus de soleil dans les stades », sourit Matusiwa. « Mais j’ai cru comprendre que le temps est encore pire dans d’autres régions d’Angleterre. Je suis ravi de ce changement et d’avoir suivi mon intuition ; nous espérons atteindre notre objectif dans les mois à venir. »

Avec 72 unités au compteur après 39 journées, les Blues occupent pour l’instant la deuxième place, synonyme de montée directe. Ils sont talonnés par Middlesbrough et Millwall, qui totalisent le même nombre de points mais ont déjà disputé deux rencontres supplémentaires. Devant, Coventry City, solide leader à 84 points, semble désormais hors d’atteinte et virtually promu.

Match of the Day

Début mars, le Néerlandais a d’ailleurs ouvert son compteur buts pour les Tractor Boys, propulsant Ipswich vers une victoire 1-0 à domicile contre Hull City, alors cinquième du classement. « Un moment magnifique. Très important aussi, car c’était contre le numéro cinq. À ce moment-là, Hull occupait même la quatrième place et c’était un match difficile. »

« Quand on parvient à briser le sort à la 70e minute avec un si beau but, on a vraiment l’impression de rendre la pareille aux supporters et à ses coéquipiers pour l’accueil chaleureux qu’ils nous réservent ici. Je ne marque pas souvent, mais même si j’en marquais beaucoup, celui-ci resterait l’un des plus beaux », déclare fièrement Matusiwa.

Portman Road accueille 30 000 supporters à chaque match à domicile et des milliers de fans d’Ipswich suivent le club sur les terrains adverses. « Nous avons vraiment de très bons supporters, ils sont très fidèles. Même en semaine, ils parcourent des centaines de kilomètres pour venir nous voir jouer. C’est tout simplement génial de jouer devant de tels supporters. J’aimerais les faire participer à mon rêve de Premier League. »

Depuis son plus jeune âge, Matusiwa passe chaque samedi et dimanche soir devant « Match of the Day », l’émission phare de la BBC qui fait autorité dans le monde du football. « À l’époque, Manchester United régnait sans partage sur la Premier League. Carlos Tevez, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo… je pourrais aligner tous ces géants. Du coup, fouler la pelouse d’Old Trafford est en haut de ma liste personnelle. J’ai regardé tant de rencontres de cette équipe… »

« Avant de songer à ce rendez-vous, nous devons d’abord valider notre promotion. Nous occupons actuellement un rang qualificatif, mais en Championship, il n’y a pas de place pour le relâchement. Je sais que nos joueurs en sont pleinement conscients », analyse avec maturité le natif de Hollande-Septentrionale.

Akpom

Dans les vestiaires d’Ipswich, le Néerlandais s’entend particulièrement bien avec plusieurs coéquipiers. « Avec Cédric Kipré, je parle encore beaucoup français, ce qui me permet de continuer à progresser dans cette langue. J’ai aussi de bons rapports avec Chuba Akpom. »

« Bien sûr, Chuba et moi avons parlé de l’Ajax, chaque semaine même. Il y a encore joué récemment et appartient toujours au club. Que dire à ce sujet ? Ce n’est plus l’Ajax que je connais… Restons-en là », conclut-il avec amabilité.

Autre figure expérimentée chez les Tractor Boys, Ashley Young, qui fêtera bientôt ses quarante ans, inspire le respect : « C’est un vrai grand joueur, que certains sous-estiment peut-être. Quand on voit tout ce qu’Ashley a accompli… Il a passé des années à ce Manchester United dont on parlait justement. »

« Je trouve remarquable qu’une telle superstar soit restée aussi simple. Il passe son temps à plaisanter avec tout le monde. Il est assez rare de voir un joueur comme Ashley, qui est plus âgé que notre entraîneur. À quarante ans, il conserve intacts son talent et sa passion. Je ne suis pas sûr d’y parvenir, surtout si je reste dans le tourbillon du Championship. »

En dehors des terrains, Matusiwa se ressource à domicile auprès de sa femme et de son jeune fils. « Les journées sont longues à Ipswich, car je consacre beaucoup de temps à ma carrière. Quand je rentre à la maison, je profite de chaque instant avec ma famille. C’est très émouvant de voir mon petit garçon grandir. Chacune de ces petites interactions est tout simplement magnifique. Il tente sans cesse d’attraper son ballon avec les mains, alors je l’encourage doucement à le faire avec les pieds. Mais s’il veut jouer au tennis plus tard, ça me va aussi ! »

Matusiwa habite près du centre d’Ipswich. « C’est une ville sympa, mais il n’y a pas énormément de choses à faire. Les gens sont par contre très aimables. S’ils vous reconnaissent, ils vous demanderont peut-être une photo ou un autographe, mais ils ne vous importunent jamais vraiment. Cette marque d’appréciation est donc tout simplement agréable et respectueuse. »

« Bientôt, nous emménagerons dans une maison un peu plus grande. Lors de mes rares jours de congé, nous partons parfois une journée et demie à Londres. Ces escapades font du bien. Plus tard, nous nous souviendrons sans doute de ces moments comme d’instants exceptionnels », conclut Matusiwa, déjà tourné vers la prochaine échéance des Tractors Boys.

Carrière internationale

Autrefois, Matusiwa affichait ouvertement son ambition de porter un jour le maillot de l’équipe nationale néerlandaise. Aujourd’hui, le milieu de terrain se concentre avant tout sur sa carrière en club. « Je veux rejoindre la Premier League le plus vite possible. Mon objectif est d’y parvenir avec Ipswich. Après cela, je verrai bien ce qui se présentera. Quand je jouais en France, je pensais beaucoup plus à l’équipe nationale néerlandaise. »

« Depuis que je suis père, j’y pense beaucoup moins. Je reste ouvert à cette possibilité, mais ce n’est plus vraiment mon rêve. Pendant les périodes de sélection, je peux désormais passer du bon temps avec ma famille. Ces moments ont une immense valeur. On les perd si l’on est sélectionné », constate le milieu de terrain.

Ces dernières années, l’Angola et le Congo ont approché Matusiwa à plusieurs reprises pour qu’il change de sélection. « Cela ne m’intéresse pas pour le moment. J’ai pu disputer mes matchs internationaux juniors avec la KNVB et j’ai vraiment apprécié cette période, notamment parce que tout était si bien organisé. Quand je vois ce qui s’est passé lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, c’est l’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à un changement. C’est ridicule ! Malheureusement, il n’y a tout simplement pas de structure... »

« Peut-être que je changerai d’avis un jour, mais pour l’instant, je ne peux pas l’imaginer. À court terme, je me concentre simplement sur Ipswich et notre lutte pour la promotion. Je veux me mesurer aux meilleurs joueurs du monde en Premier League. Je passerai enfin à l’émission Match of the Day », conclut Matusiwa avec un clin d’œil.